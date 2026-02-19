CĐV Arsenal phẫn nộ với HLV Arteta

Người hâm mộ Arsenal thất vọng khi đội nhà bị Wolves cầm hòa 2-2 ở trận đấu sớm thuộc vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.

HLV Mikel Arteta bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Arsenal dẫn trước hai bàn trên sân khách nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4, qua đó đánh rơi 2 điểm quý giá. Đáng chú ý, Wolves đang đứng chót bảng Premier League và mới có vỏn vẹn một chiến thắng từ đầu mùa.

Trận hòa đáng thất vọng khiến Arsenal chỉ còn hơn Man City 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Hai đối thủ cạnh tranh này vẫn còn một cuộc đối đầu trực tiếp, có thể mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay.

Sau trận, làn sóng chỉ trích nhắm vào HLV Mikel Arteta bùng lên trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng cách tiếp cận quá thận trọng của chiến lược gia người Tây Ban Nha khiến đội bóng đánh mất thế trận khi đang nắm lợi thế.

Một tài khoản viết: “Arteta sợ thua trước đội bét bảng à?”. CĐV khác bình luận: “Một đội bóng yếu tâm lý thì không thể vô địch Premier League”.

Arsenal gây thất vọng trước Wolves. Ảnh: Reuters.

Một số ý kiến còn cho rằng Arsenal tự trao lại lợi thế cho Man City trong cuộc đua vô địch. Một người hâm mộ nhận định: “Kịch bản quen thuộc đang lặp lại, Arsenal lại nhường chức vô địch cho đối thủ”.

Phát biểu sau trận, HLV Arteta thừa nhận đội bóng chơi dưới mức trung bình trong hiệp hai và xứng đáng phải trả giá. Ông cho rằng đây là thời điểm toàn đội cần chấp nhận những chỉ trích và nhanh chóng cải thiện nếu muốn duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vương.

Arsenal sẽ hướng tới trận derby Bắc London với Tottenham vào ngày 22/2, trước khi lần lượt chạm trán Chelsea và Brighton trong lịch thi đấu được dự báo đầy thử thách phía trước.

