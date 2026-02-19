CĐV tràn xuống sân gây nguy hiểm tột độ ở Indonesia

Chiến thắng 1-0 trước Ratchaburi FC không đủ cứu Persib khỏi thất bại chung cuộc 1-3, và sự thất vọng đã bùng nổ thành cảnh hỗn loạn trên sân GBLA.

Khung cảnh hỗn loạn sau khi trận đấu kết thúc.

Bandung không thiếu những đêm cuồng nhiệt. Nhưng tối 18/2 tại Gelora Bandung Lautan Api là một bức tranh khác. Tiếng hò reo quen thuộc nhường chỗ cho những âm thanh căng thẳng ngay khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Persib Bandung đánh bại Ratchaburi FC 1-0 ở lượt về vòng 16 đội AFC Champions League Two. Tuy nhiên, kết quả đó không đủ để lật ngược tình thế. Đại diện Indonesia thua chung cuộc 1-3 trước CLB của Thái Lan sau hai lượt trận và chính thức dừng bước.

Khoảnh khắc bị loại lập tức thổi bùng sự thất vọng trên khán đài. Từ khu vực phía nam, một nhóm CĐV vượt qua hàng rào, tràn xuống mặt cỏ. Họ chạy qua khu vực phân cách và tiến vào sân trong bầu không khí hỗn loạn.

Tình hình trở nên phức tạp khi xuất hiện hành vi ném vật thể về phía sân. Lực lượng an ninh và các nhân viên điều phối nhanh chóng tạo thành hàng rào, bảo vệ cầu thủ và ban huấn luyện.

Một số cầu thủ Persib và Ratchaburi rời sân trong sự hộ tống chặt chẽ, di chuyển thẳng vào đường hầm.

Dù vậy, không phải toàn bộ khán giả tham gia vào sự cố. Phần lớn người hâm mộ vẫn ở lại chỗ ngồi, chứng kiến diễn biến với những tiếng la ó và biểu lộ sự thất vọng.

Ban tổ chức liên tục phát thông báo qua hệ thống loa, yêu cầu CĐV giữ bình tĩnh và trở lại khán đài. Sau một khoảng thời gian căng thẳng, lực lượng chức năng dần kiểm soát được tình hình. Nhóm người xuống sân được đưa trở lại khu vực khán đài, trật tự được khôi phục.

Trước đó, trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi động đúng chất cúp châu lục. Nhưng khi hy vọng tan biến, cảm xúc vượt khỏi giới hạn của một bộ phận CĐV.

Persib rời đấu trường ACL 2 với chiến thắng danh dự ở lượt về. Tuy nhiên, khung cảnh hỗn loạn hôm nay có thể sẽ còn được nhắc đến nhiều trong những ngày tới.