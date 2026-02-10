AFC phạt futsal Indonesia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vì các sai phạm trong khâu tổ chức và đảm bảo an ninh tại giải futsal châu Á 2026 trên sân nhà.

Theo quyết định từ Ủy ban Kỷ luật AFC, PSSI bị phạt tổng cộng 14.000 USD do không tuân thủ các quy định về kiểm soát khán giả, an ninh sân đấu và quản lý khu vực thi đấu. Đây được xem là một trong những án phạt nặng nhất của giải đấu.

Trong trận Indonesia gặp Hàn Quốc ngày 27/1, một thành viên không có thẻ tác nghiệp hợp lệ đã xâm nhập khu vực kỹ thuật và khu vực xung quanh sân. Hành vi này khiến PSSI bị phạt 3.000 USD theo Điều 21.2 của Quy định thi đấu Futsal Asian Cup 2026.

AFC tiếp tục phạt thêm 3.000 USD do khán giả tràn xuống mặt sân sau khi trận đấu kết thúc, cho thấy công tác kiểm soát an ninh không được thực hiện đầy đủ. Nghiêm trọng hơn, việc không đảm bảo trật tự khi có khán giả xâm nhập sân thi đấu khiến PSSI phải nhận thêm 5.000 USD tiền phạt theo Điều 64.1 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Tới trận Iran gặp Afghanistan ngày 1/2, ban tổ chức tiếp tục để xảy ra tình trạng 5 khán giả tự ý xâm nhập sân, dẫn đến án phạt bổ sung 3.000 USD dành cho PSSI.

AFC yêu cầu toàn bộ số tiền phạt phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định, đồng thời nhấn mạnh Indonesia cần nhanh chóng siết chặt công tác tổ chức nếu không muốn đối mặt với những hình thức kỷ luật nặng hơn trong tương lai.

Tại giải đấu năm nay, futsal Indonesia chơi hay và tiến thẳng tới trận chung kết. Họ chơi sòng phẳng và liên tiếp dẫn trước gã khổng lồ Iran ở trận cuối cùng. Dù vậy, Iran cho thấy bản lĩnh khi gỡ hòa 5-5 trước khi thắng 4-3 trên chấm 6 m.