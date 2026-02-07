Thua Iran, tuyển futsal Indonesia lỡ cơ hội tạo kỳ tích

Tối 7/2, tuyển futsal Indonesia thua Iran ở chung kết giải futsal châu Á 2026.

Indonesia thất bại đáng tiếc trước Iran dù chơi cực hay.

Trận chung kết futsal châu Á 2025 được xem là thử thách lớn nhất trong lịch sử futsal Indonesia. Đối thủ của đội chủ nhà là Iran, thế lực thống trị tuyệt đối của châu lục với 13 chức vô địch sau 17 lần tổ chức.

Trong khi đó, Indonesia bước vào chung kết khi tạo địa chấn loại Nhật Bản ở bán kết, thắp lên hy vọng về một màn lật đổ lịch sử. Và diễn biến trận đấu cho thấy vì sao Indonesia xuất sắc vào chung kết.

Ngay từ những phút đầu, Indonesia nhập cuộc tự tin và không hề lép vế. Tuy nhiên, đội chủ nhà lạivphải nhận bàn thua trước. Phút thứ 4, Hossein Tayebibidgoli dứt điểm hiểm hóc sau một pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, mở tỷ số cho Iran.

Bàn thua sớm không làm Indonesia nao núng. Các học trò của HLV Hector Souto nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Gunawan, qua đó lấy lại tinh thần và thế trận. Sự hưng phấn được đẩy lên cao trào khi Israr Megantara liên tiếp tỏa sáng với cú đúp ở phút 9 và 10, giúp Indonesia bất ngờ vươn lên dẫn 3-1.

Iran nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu Á khi dồn ép nghẹt thở về phía khung thành Ahmad Habiebie. Cuối hiệp, Iran được hưởng quả phạt đền 12 m nhưng bị cản phá. Tuy nhiên, từ một quả đá phạt gián tiếp sau đó, họ kịp rút ngắn tỷ số xuống 2-3, khép lại hiệp một đầy kịch tính.

Indonesia gây ra nhiều khó khăn cho Iran.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao với những pha ăn miếng, trả miếng hấp dẫn. Iran sớm có bàn gỡ hòa 3-3 sau cú sút đổi hướng của Abbasi, nhưng chỉ ít giây sau, sai lầm nơi tuyến dưới khiến họ phải trả giá, để Samuel Eko ghi bàn đưa Indonesia vượt lên dẫn 4-3.

Sau bàn thua, Iran dồn lên ép sân buộc Indoneisa phải lùi sâu về phòng ngự. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút, đội bóng Tây Á chơi power-play và có được điều mình cần. Từ một pha dàn xếp tấn công rất hay ở trung lộ, Karimi với chiếc áo thủ môn tung cú sút quyết đoán gỡ hòa 4-4 cho Iran.

Thời gian còn lại là không đủ để 2 đội tạo khác biệt, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Iran tiếp tục là đội chủ động kiểm soát trận đấu, song Indonesia phòng ngự cực kỳ chắc chắn.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Indonesia ghi bàn từ một pha phối hợp đá phạt góc nhanh. Thế nhưng, Iran kịp gỡ hòa 5-5 gần như ngay lập tức khi áp dụng chiến thuật power-play, qua đó đưa trận đấu vào loạt sút penalty may rủi.

Trên chấm 6 m, Iran bản lĩnh hơn khi thắng với tỷ số 5-4. Kết quả thật sự nghiệt ngã cho đội chủ nhà.