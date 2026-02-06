Cầu thủ Nhật Bản khóc khi thua futsal Indonesia

Đội trưởng Kazuya Shimizu của tuyển futsal Nhật Bản bật khóc sau trận thua 3-5 trước Indonesia ở bán kết giải futsal châu Á 2026 tối 5/2.

Cầu thủ Nhật Bản khóc khi thua tuyển futsal Indonesia. Ảnh: Bola

Futsal Indonesia tiếp tục tạo nên bất ngờ tại giải khi đánh bại một trong những nền futsal hàng đầu châu lục. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, Indonesia nhập cuộc đầy tự tin và tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng thuyết phục. Trong khi đó, Nhật Bản dù rất nỗ lực vẫn không thể lật ngược tình thế trước lối chơi tốc độ và hiệu quả của đối thủ.

Sau trận đấu, đội trưởng Shimizu thừa nhận anh cảm thấy buồn bã và thất vọng khi đội nhà dừng bước ở bán kết. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Shimizu đã rơi nước mắt khi chia sẻ về thất bại trước futsal Indonesia.

"Tôi rất buồn vì kết quả này, nhưng cũng muốn chúc mừng Indonesia", Shimizu nói. Đội trưởng tuyển futsal Nhật Bản từng khoác áo Thái Sơn Nam năm 2019, khi đại diện Việt Nam tham dự Futsal Champions League châu Á tại Thái Lan. Đến năm 2022, Shimizu cùng futsal Nhật Bản đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 ở vòng bảng VCK futsal châu Á.

Shimizu chơi nỗ lực trước futsal Indonesia.

Ngôi sao của tuyển futsal Nhật Bản dành lời khen cho bầu không khí cuồng nhiệt tại Indonesia Arena, nơi luôn chật kín khán giả trong suốt giải đấu. Shimizu cho rằng chính bầu không khí đặc biệt ấy góp phần tạo nên một trận bán kết giàu cảm xúc.

Đội trưởng tuyển futsal Nhật Bản cũng ca ngợi sự tiến bộ của Indonesia trong thời gian qua: "Chúng tôi biết ngay từ đầu rằng đây là trận đấu không dễ dàng. Đối thủ luôn tạo ra mối đe dọa. Nền futsal châu Á đang thay đổi. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm cho giải đấu kế tiếp".

Chiến thắng lịch sử trước Nhật Bản giúp tuyển futsal Indonesia lần đầu giành quyền vào chung kết futsal châu Á, đánh dấu cột mốc đáng nhớ của futsal nước này. Đối thủ của đại diện Đông Nam Á là Iran, đội 13 lần vô địch giải đấu.

