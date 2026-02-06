Endrick đã đúng khi nghe lời Ancelotti

Sang Lyon theo lời khuyên của Ancelotti, Endrick đang chứng minh rằng thời gian thi đấu thực chất mới là chìa khóa mở cánh cửa World Cup.

Mỗi bàn thắng của Endrick tại Pháp lúc này đều được theo dõi sát sao từ Madrid đến Sao Paulo. Con số 5 bàn, 1 kiến tạo sau 430 phút tại Ligue 1 không chỉ là thống kê đẹp, mà là lời khẳng định rõ ràng nhất cho một lựa chọn đúng thời điểm.

Endrick không ở lại Madrid để chờ đợi. Anh ra đi để được chơi bóng. Và đó cũng chính là điều Carlo Ancelotti, HLV tuyển Brazil, mong muốn.

Trong mùa giải đầu tiên tại Real Madrid, Endrick được bảo vệ kỹ lưỡng. Ancelotti kiên nhẫn, nhưng không mơ hồ. Ông hiểu tiềm năng của cậu học trò người Brazil, đồng thời hiểu rằng tài năng trẻ chỉ thực sự trưởng thành khi được đặt vào nhịp độ thi đấu đều đặn.

Lời khuyên “hãy ra ngoài và chơi bóng” vì thế không mang tính tạm thời, mà là một bước tính chiến lược cho cả sự nghiệp.

Quyết định sang Lyon theo dạng cho mượn đã mở ra một không gian lý tưởng cho Endrick. Lyon trao cho anh điều quan trọng nhất: suất đá chính và trách nhiệm.

Không cần thời gian làm quen dài, Endrick lập tức ghi dấu ấn tại Ligue 1 bằng khả năng dứt điểm, tốc độ và sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ chưa tròn 20 tuổi. Ở môi trường cạnh tranh nhưng ít áp lực hơn Bernabéu, Endrick được phép sai, được phép sửa và được phép lớn lên.

Quan trọng hơn, lựa chọn ấy trực tiếp tác động đến cơ hội dự FIFA World Cup 2026. Hàng công tuyển Brazil đang ở trạng thái “mở”. Richarlison vẫn được đánh giá cao, nhưng không vượt trội. Joao Pedro, Cunha hay Igor Jesus đều là phương án thử nghiệm. Vitor Roque chững lại, còn Gabriel Jesus đang trong quá trình hồi phục.

Trong bối cảnh đó, Endrick nổi lên như một lựa chọn mới mẻ, giàu năng lượng và tạo được sự háo hức từ người hâm mộ.

Ancelotti từng nói Endrick có thể dự World Cup 2026, nhưng cũng hoàn toàn có thể là 2030 hay xa hơn. Phát biểu ấy không nhằm hạ thấp hiện tại, mà để nhấn mạnh con đường phát triển dài hơi.

Thế nhưng, chính những gì Endrick làm tại Lyon khiến viễn cảnh 2026 trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Khi một cầu thủ trẻ không chỉ ghi bàn mà còn duy trì nhịp độ thi đấu ổn định, cánh cửa ĐTQG sẽ tự mở.

Endrick không phải cái tên mới ở tuyển Brazil. Anh từng ghi bàn ngay trận ra mắt tại Wembley, từng lập công trước Tây Ban Nha tại Bernabeu và sở hữu hàng loạt kỷ lục tuổi teen. Nhưng những khoảnh khắc bùng nổ sớm chỉ có ý nghĩa khi được nối dài bằng sự ổn định. Lyon đang giúp Endrick làm điều đó.

Ở thời điểm này, Endrick chưa cần được gọi là ngôi sao. Điều anh cần là tiếp tục chơi bóng, tiếp tục ghi bàn và tiếp tục chứng minh rằng lời khuyên của Ancelotti là đúng. Nếu giữ được nhịp độ hiện tại, Endrick không chỉ mơ World Cup. Anh đang tự viết tên mình vào cuộc cạnh tranh ấy, bằng con đường thuyết phục nhất: phong độ trên sân cỏ.