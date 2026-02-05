Endrick lập siêu phẩm

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rạng sáng 5/2, Endrick ghi bàn giúp Lyon đánh bại Laval 2-0 ở vòng 1/8 cúp Quốc gia Pháp.

Pha làm bàn của Endrick.

Phút 80, Endrick đột phá ở trung lộ, trước khi tung cú sút căng như kẻ chỉ, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, đưa Lyon vượt lên dẫn trước.

Tiền đạo trẻ người Brazil tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi góp công vào 6 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, bao gồm 5 pha lập công và 1 kiến tạo.

Hiện tại, Endrick khoác áo Lyon dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Anh sẽ trở lại Bernabeu ngay sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Phong độ chói sáng của Endrick tại Lyon thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn. Theo Fichajes, CLB thành London được cho là sẵn sàng chi khoảng 80 triệu euro nhằm thuyết phục Real Madrid bán tiền đạo trẻ người Brazil, qua đó biến anh thành cầu thủ tuổi teen đắt nhất lịch sử.

Chelsea xem Endrick là mảnh ghép quan trọng cho dự án dài hạn dưới thời HLV Liam Rosenior, đồng thời kỳ vọng anh sẽ kết hợp cùng Estevao để tạo nên trục tấn công giàu sức trẻ và tốc độ. Với lời đề nghị 80 triệu euro, "The Blues" hy vọng có thể tận dụng tình hình hiện tại của Real Madrid để đưa viên ngọc quý người Brazil về Ngoại hạng Anh.

Endrick và cú hích làm rung chuyển Lyon

Chỉ trong vài tuần, Endrick không chỉ thay đổi vận mệnh Lyon mà còn tự mở ra một lối thoát cho chính mình, bằng thứ bóng đá trực diện, bản năng và hiệu quả.

14:00 31/1/2026

Duy Anh

