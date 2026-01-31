Endrick và cú hích làm rung chuyển Lyon

Chỉ trong vài tuần, Endrick không chỉ thay đổi vận mệnh Lyon mà còn tự mở ra một lối thoát cho chính mình, bằng thứ bóng đá trực diện, bản năng và hiệu quả.

Endrick đang bùng nổ ở Lyon.

Không cần quá nhiều thời gian để nhận ra Lyon đã “khác” kể từ khi Endrick xuất hiện. Đội bóng từng chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng Ligue 1 bỗng thắng liền hai trận, ghi bàn đều đặn và chơi với tinh thần hoàn toàn mới.

Ở trung tâm của sự thay đổi ấy là một tiền đạo tuổi teen, người được Ligue 1 vinh danh là Cầu thủ hay nhất tháng ngay trong lần đầu đặt chân đến Pháp.

Ba bàn thắng, một kiến tạo sau hai trận tại giải quốc nội, cộng thêm pha lập công ở Cúp quốc gia, là những con số đủ nói lên tác động của Endrick. Song, giá trị thật của anh không nằm ở thống kê khô cứng. Nó nằm ở cách Lyon chơi bóng khi có Endrick trên sân: nhanh hơn, trực diện hơn và dám mạo hiểm hơn.

Trong chiến thắng trước Metz, cú hat-trick lịch sử giúp Endrick trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất lập hat-trick tại châu Âu không chỉ mang ý nghĩa kỷ lục, mà còn là lời khẳng định về bản năng sát thủ vốn từng khiến cả châu Âu chú ý.

Lyon mở cửa, và Endrick không bước vào một cách dè dặt. Anh đá như thể đây là cơ hội cuối cùng để được công nhận là một cầu thủ đúng nghĩa.

Sau quãng thời gian bị lu mờ tại Real Madrid, Endrick tìm lại cảm giác được tin tưởng, được trao vai trò trung tâm trong hệ thống của HLV Paulo Fonseca. Ở Lyon, anh không phải phương án dự phòng. Anh là điểm đến cuối cùng của các pha tấn công.

Tác động của Endrick còn vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ.

Tác động của Endrick còn vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ. Groupama Stadium kín chỗ trong ngày anh ra mắt. Hình ảnh, video liên quan đến tiền đạo người Brazil phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội và các nền tảng của CLB.

Một cầu thủ trẻ, đến theo dạng cho mượn, nhưng tạo ra hiệu ứng chẳng khác gì một bản hợp đồng bom tấn. Đó là điều Lyon đã chờ đợi từ lâu: một biểu tượng mới để kéo đội bóng ra khỏi sự trì trệ.

Tuy vậy, câu chuyện của Endrick không dừng lại ở Lyon. Anh đến Pháp với một mục tiêu lớn hơn: trở lại cuộc đua giành suất ở đội tuyển Brazil.

Trong bối cảnh những tiền đạo khác lần lượt vượt lên, Endrick hiểu rằng nếu tiếp tục ngồi dự bị, anh sẽ tự đánh mất tương lai của mình. Cuộc trò chuyện với Carlo Ancelotti chỉ đóng vai trò chất xúc tác cho quyết định vốn đã chín muồi.

Tương lai của Endrick tại Lyon vẫn là dấu hỏi. Bản thân anh cũng không khẳng định điều gì. Nhưng có một điều đã rõ: Lyon đang hưởng lợi từ phiên bản Endrick tốt nhất, còn Endrick thì tìm lại chính mình. Đó là mối quan hệ đôi bên cùng thắng, ít nhất là vào thời điểm này.

Và với Lyon, đôi khi chỉ cần một “cơn địa chấn” như thế để xoay chuyển cả mùa giải.