Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Endrick tạo cơn sốt tại Lyon

  • Thứ ba, 27/1/2026 08:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Endrick tạo ra sức hút truyền thông chưa từng có, qua đó đưa Lyon trở thành tâm điểm chú ý tại Brazil và châu Âu.

Việc chiêu mộ Endrick từ Real giúp Lyon nhận được sự chú ý mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

Sự xuất hiện của Endrick tại Lyon đang tạo ra hiệu ứng vượt xa phạm vi chuyên môn. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiền đạo trẻ người Brazil cập bến, mức độ quan tâm dành cho Lyon bùng nổ trên mọi nền tảng truyền thông.

Kể từ ngày Endrick ký hợp đồng, những video highlights trận đấu của Lyon trở thành nội dung được xem nhiều nhất lịch sử kênh YouTube CLB. Điều này cho thấy sức hút toàn cầu của Endrick, đặc biệt tại thị trường Brazil bởi anh được xem là một trong những biểu tượng mới của bóng đá nước này.

Minh chứng rõ nét nhất là trận đấu giữa Lyon và Metz, khi hơn 600.000 khán giả tại Brazil theo dõi trực tiếp. Con số này giúp các trận đấu của Lyon vượt xa PSG về lượng người xem trên nền tảng CazeTV, thậm chí có thời điểm gấp đôi đội bóng thủ đô nước Pháp.

Hiệu ứng Endrick không dừng lại ở màn hình truyền hình. Trên mạng xã hội, Lyon tăng thêm khoảng 450.000 người theo dõi chỉ trong một tháng, tốc độ tăng trưởng hiếm thấy với một CLB Ligue 1. Những nội dung liên quan đến Endrick, từ bàn thắng, highlights cho đến hình ảnh hậu trường đều thu hút lượng tương tác vượt trội.

Với Lyon, Endrick không chỉ là một bản hợp đồng chuyên môn, mà còn là đòn bẩy thương mại và truyền thông cực lớn. Trong bối cảnh Ligue 1 luôn tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế, đặc biệt tại Nam Mỹ, sự xuất hiện của Endrick mang lại giá trị tức thì và lâu dài.

Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy Endrick nhanh chóng trở thành gương mặt trung tâm của Lyon. Và nếu phong độ trên sân tiếp tục duy trì, hiệu ứng mà tiền đạo trẻ này tạo ra hứa hẹn còn vượt xa những gì đang diễn ra.

Chỉ sau 3 trận khoác áo Lyon, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp công vào bàn thắng. Hôm 26/1, cầu thủ này lập hat-trick giúp Lyon đè bẹp Metz 5-2.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Brazil Olympique Lyonnais Lyon Endrick

    Đọc tiếp

    Endrick tao con sot tai Lyon chi sau 2 tran hinh anh

    Endrick tạo cơn sốt tại Lyon chỉ sau 2 trận

    19:07 19/1/2026 19:07 19/1/2026

    0

    Chỉ trong 161 phút, Endrick chinh phục sân Groupama bằng màn trình diễn toàn diện, trở thành điểm tựa mới của Lyon và gieo hy vọng lớn cho phần còn lại của mùa giải.

    Endrick bung no o Lyon hinh anh

    Endrick bùng nổ ở Lyon

    04:39 26/1/2026 04:39 26/1/2026

    0

    Chỉ sau ba trận khoác áo Olympique Lyon, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp công vào bàn thắng, mở ra khởi đầu rực rỡ tại Ligue 1.

    Endrick dung khi roi Real Madrid hinh anh

    Endrick đúng khi rời Real Madrid

    09:25 15/1/2026 09:25 15/1/2026

    0

    Quyết định rời Real Madrid theo dạng cho mượn của Endrick cho thấy sự đúng đắn, khi tiền đạo người Brazil nhanh chóng trở thành hiện tượng mới tại Ligue 1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý