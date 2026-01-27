Endrick tạo cơn sốt tại Lyon

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Endrick tạo ra sức hút truyền thông chưa từng có, qua đó đưa Lyon trở thành tâm điểm chú ý tại Brazil và châu Âu.

Việc chiêu mộ Endrick từ Real giúp Lyon nhận được sự chú ý mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

Sự xuất hiện của Endrick tại Lyon đang tạo ra hiệu ứng vượt xa phạm vi chuyên môn. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiền đạo trẻ người Brazil cập bến, mức độ quan tâm dành cho Lyon bùng nổ trên mọi nền tảng truyền thông.

Kể từ ngày Endrick ký hợp đồng, những video highlights trận đấu của Lyon trở thành nội dung được xem nhiều nhất lịch sử kênh YouTube CLB. Điều này cho thấy sức hút toàn cầu của Endrick, đặc biệt tại thị trường Brazil bởi anh được xem là một trong những biểu tượng mới của bóng đá nước này.

Minh chứng rõ nét nhất là trận đấu giữa Lyon và Metz, khi hơn 600.000 khán giả tại Brazil theo dõi trực tiếp. Con số này giúp các trận đấu của Lyon vượt xa PSG về lượng người xem trên nền tảng CazeTV, thậm chí có thời điểm gấp đôi đội bóng thủ đô nước Pháp.

Hiệu ứng Endrick không dừng lại ở màn hình truyền hình. Trên mạng xã hội, Lyon tăng thêm khoảng 450.000 người theo dõi chỉ trong một tháng, tốc độ tăng trưởng hiếm thấy với một CLB Ligue 1. Những nội dung liên quan đến Endrick, từ bàn thắng, highlights cho đến hình ảnh hậu trường đều thu hút lượng tương tác vượt trội.

Với Lyon, Endrick không chỉ là một bản hợp đồng chuyên môn, mà còn là đòn bẩy thương mại và truyền thông cực lớn. Trong bối cảnh Ligue 1 luôn tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế, đặc biệt tại Nam Mỹ, sự xuất hiện của Endrick mang lại giá trị tức thì và lâu dài.

Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy Endrick nhanh chóng trở thành gương mặt trung tâm của Lyon. Và nếu phong độ trên sân tiếp tục duy trì, hiệu ứng mà tiền đạo trẻ này tạo ra hứa hẹn còn vượt xa những gì đang diễn ra.

Chỉ sau 3 trận khoác áo Lyon, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp công vào bàn thắng. Hôm 26/1, cầu thủ này lập hat-trick giúp Lyon đè bẹp Metz 5-2.