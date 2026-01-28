Thống kê khó tin của Endrick

Chỉ sau 2 trận khoác áo Lyon tại Ligue 1, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với kỹ thuật và khả năng dứt điểm ấn tượng.

Endrick nhanh chóng gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1.

Theo thống kê từ Opta, tiền đạo trẻ người Brazil thực hiện thành công 12 pha rê bóng ở Ligue 1 mùa giải này, vượt qua Ousmane Dembele (PSG). Đương kim Quả bóng vàng chỉ có 10 pha rê bóng thành công, dù thi đấu từ đầu mùa.

Đáng chú ý, Endrick mới chỉ thi đấu 2 trận tại giải đấu hàng đầu nước Pháp, nhưng thể hiện phong độ bùng nổ ngay từ đầu. Trong trận ra mắt Ligue 1 thắng Brest 2-1 hôm 19/01, anh hoàn thành 9 pha rê bóng thành công.

9 pha rê bóng thành công là con số cao nhất mà một cầu thủ thực hiện được trong một trận đấu tại Ligue 1 mùa này tính đến thời điểm đó, đồng thời giúp Endrick phá kỷ lục rê bóng nhiều nhất trong một trận ra mắt tại giải.

Ngôi sao trẻ thuộc biên chế Real Madrid còn tạo ra nhiều cơ hội nhất (5), thắng nhiều tranh chấp nhất (13) và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. Tới trận thắng Metz 5-2 hôm 25/1, anh lâp hat-trick. Chỉ sau 3 trận khoác áo Lyon, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp công vào bàn thắng.

So sánh với huyền thoại Neymar, khi mới gia nhập PSG, Neymar hoàn thành 32 pha rê bóng thành công chỉ trong 3 trận đầu tiên tại Ligue 1 (mùa 2017/18). Con số của Endrick dù chưa đạt mức đó nhưng vẫn rất ấn tượng với số trận ít hơn và trong bối cảnh anh mới chuyển đến Ligue 1 từ đầu năm 2026.

PSG trước ngã rẽ Champions League - thắng hoặc trả giá Từ sân tập PSG, phóng viên Znews chứng kiến sự tập trung cao độ của PSG trước trận cầu mang tính sinh tử với Newcastle tại Champions League.