Bức ảnh Ronaldo được treo ở Nhà Trắng gây chú ý

Bức ảnh Cristiano Ronaldo được đóng khung và treo tại Nhà Trắng gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hình ảnh gây chú ý của Ronaldo tại Phòng Bầu Dục.

Trang The Touchline với hơn 1,5 triệu người theo dõi đã đăng tải lại hình ảnh kèm dòng chú thích: "Tổng thống Donald Trump cho đóng khung và treo trang trọng tại Nhà Trắng bức ảnh chụp chung giữa ông và Cristiano Ronaldo".

Hiện chưa rõ đó có phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo hoặc bị chỉnh sửa hay không, nhưng hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Thực tế, ông Trump từng đón tipe61 Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez tại Phòng Bầu Dục. Cuộc gặp diễn ra vào ngày 19/11, thời điểm Ronaldo cùng thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia có chuyến thăm Nhà Trắng.

Trong phần phát biểu chào mừng Ronaldo và phái đoàn Saudi Arabia tới Mỹ, ông Trump không ngần ngại dành những lời khen cho siêu sao người Bồ Đào Nha: "Các vị biết không, con trai tôi là một fan cuồng của Cristiano Ronaldo. Hôm nay chúng ta có Ronaldo ở đây".

Trước đó, Ronaldo từng gửi tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký kèm thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Trong cuộc trao đổi, Ronaldo nói mục tiêu của anh là thúc đẩy thông điệp hòa bình toàn cầu và coi Tổng thống Trump là người có thể tạo ra khác biệt.

Theo kế hoạch, đội tuyển của Ronaldo có thể đá giao hữu với Mỹ trước World Cup 2026. ESPN xác nhận kế hoạch đang được thảo luận.

Khoảnh khắc Ronaldo bước cạnh ông Trump Đoạn video Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ khi bước bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng gây sốt trên mạng xã hội, gần chạm mốc 20 triệu view chỉ sau 10 giờ đăng tải.