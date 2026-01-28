Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bức ảnh Ronaldo được treo ở Nhà Trắng gây chú ý

  • Thứ tư, 28/1/2026 06:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bức ảnh Cristiano Ronaldo được đóng khung và treo tại Nhà Trắng gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hình ảnh gây chú ý của Ronaldo tại Phòng Bầu Dục.

Trang The Touchline với hơn 1,5 triệu người theo dõi đã đăng tải lại hình ảnh kèm dòng chú thích: "Tổng thống Donald Trump cho đóng khung và treo trang trọng tại Nhà Trắng bức ảnh chụp chung giữa ông và Cristiano Ronaldo".

Hiện chưa rõ đó có phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo hoặc bị chỉnh sửa hay không, nhưng hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Thực tế, ông Trump từng đón tipe61 Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez tại Phòng Bầu Dục. Cuộc gặp diễn ra vào ngày 19/11, thời điểm Ronaldo cùng thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia có chuyến thăm Nhà Trắng.

Trong phần phát biểu chào mừng Ronaldo và phái đoàn Saudi Arabia tới Mỹ, ông Trump không ngần ngại dành những lời khen cho siêu sao người Bồ Đào Nha: "Các vị biết không, con trai tôi là một fan cuồng của Cristiano Ronaldo. Hôm nay chúng ta có Ronaldo ở đây".

Trước đó, Ronaldo từng gửi tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký kèm thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Trong cuộc trao đổi, Ronaldo nói mục tiêu của anh là thúc đẩy thông điệp hòa bình toàn cầu và coi Tổng thống Trump là người có thể tạo ra khác biệt.

Theo kế hoạch, đội tuyển của Ronaldo có thể đá giao hữu với Mỹ trước World Cup 2026. ESPN xác nhận kế hoạch đang được thảo luận.

Khoảnh khắc Ronaldo bước cạnh ông Trump Đoạn video Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ khi bước bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng gây sốt trên mạng xã hội, gần chạm mốc 20 triệu view chỉ sau 10 giờ đăng tải.

Lịch trình tập luyện gây sốt của Ronaldo

Khi phần lớn cầu thủ cùng thế hệ giải nghệ hoặc sa sút thể lực rõ rệt, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì thân hình săn chắc và cường tráng hiếm thấy.

12 giờ trước

Ngày Mbappe vượt Ronaldo đã gần kề?

Kylian Mbappe đang bước vào giai đoạn ghi bàn không còn là khoảnh khắc bùng nổ, mà trở thành thói quen, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của một siêu sao ở đỉnh cao.

20 giờ trước

Đội của Ronaldo trở lại cuộc đua vô địch

Rạng sáng 27/1, Al Nassr trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi thắng nhọc Al Taawoun với tỷ số 1-0 thuộc vòng 17 Saudi Pro League.

26:1556 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Ronaldo Donald Trump Cristiano Ronaldo Donald Trump Cristiano Ronaldo Mỹ

    Đọc tiếp

    Monaco can nhac cat hop dong voi Pogba hinh anh

    Monaco cân nhắc cắt hợp đồng với Pogba

    9 phút trước 08:04 28/1/2026

    0

    Monaco đang xem xét nghiêm túc khả năng chia tay Paul Pogba, chỉ chưa đầy hai năm sau khi tiền vệ người Pháp cập bến sân Stade Louis II với nhiều kỳ vọng lớn lao.

    4 phuong an thay Dorgu cho MU hinh anh

    4 phương án thay Dorgu cho MU

    13 phút trước 08:00 28/1/2026

    0

    MU hứng chịu tổn thất lớn khi Patrick Dorgu dính chấn thương nặng và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu tới 10 tuần.

    Nu trong tai Italy gay sot hinh anh

    Nữ trọng tài Italy gây sốt

    42 phút trước 07:31 28/1/2026

    0

    Người hâm mộ bóng đá Italy đang đổ dồn sự chú ý về giải Serie D khi nữ trọng tài Giuliana Vigile đang làm nhiệm vụ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý