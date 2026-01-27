Ngày Mbappe vượt Ronaldo đã gần kề?

Kylian Mbappe đang bước vào giai đoạn ghi bàn không còn là khoảnh khắc bùng nổ, mà trở thành thói quen, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của một siêu sao ở đỉnh cao.

Có một nghịch lý thú vị trong bóng đá khi những cầu thủ vĩ đại nhất không cần chơi hay suốt 90 phút để định đoạt trận đấu. Họ chỉ cần đúng một khoảnh khắc.

Kylian Mbappe đang ở ngưỡng ấy. Trận đấu với Villarreal là minh chứng điển hình. Không phải màn trình diễn rực rỡ nhất, thậm chí có lúc mờ nhạt, nhưng khi trận đấu cần người quyết định, Mbappe xuất hiện với một cú đúp.

Mbappe liên tục toả sáng. Ảnh: Reuters.

Thói quen ghi bàn đã định hình

Mbappe giờ ghi bàn như một thói quen. Và điều đó không hề làm giảm giá trị những bàn thắng của anh, ngược lại, nó nâng tầm tiền đạo người Pháp. Bởi lẽ việc ghi bàn trong những ngày chơi không hay mới là chuẩn mực của đẳng cấp cao nhất.

Đó là ADN của kẻ chiến thắng, của cầu thủ biết cách tách mình khỏi diễn biến chung để tạo ra khác biệt. Giống như một đội bóng lớn vẫn có thể thắng khi không đá hay, Mbappe vẫn "ăn tiền" ngay cả khi không phải tâm điểm của mọi pha bóng.

Con số 34 bàn mùa này không chỉ ấn tượng ở bề nổi. Mbappe đã ghi bàn vào lưới 19 đối thủ khác nhau, trải dài từ La Liga, Champions League đến Cúp Nhà vua. Đặc biệt, 16 trong số đó đến trong hai tháng gần nhất, ở 11 trận liên tiếp.

Chuỗi ghi bàn không mang dáng dấp của sự bùng nổ nhất thời, mà là đường cong phong độ đi lên một cách bền bỉ. Trong giai đoạn đó, Mbappe trực tiếp ghi tới 60% số bàn của đội bóng. Hay nói theo cách khác, một nửa Real Madrid đang ở trên vai siêu sao người Pháp.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở hiệu suất. Mbappe đang đạt trung bình 1,21 bàn mỗi trận, con số này đặt anh ngang hàng với những mùa đỉnh cao nhất của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Cristiano rời Bernabeu với hiệu suất 1,02 bàn/trận, cùng tổng cộng 450 bàn thắng.

HLV Arbeloa không tiếc lời khen ngợi Mbappe. Ảnh: Reuters.

Đó từng là chuẩn mực gần như không thể chạm tới. Nhưng Mbappe không chỉ chạm, anh còn đang vượt lên về nhịp độ. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, tiền đạo người Pháp có thể cán mốc 64 bàn trong một mùa, cao hơn kỷ lục 61 bàn của Cristiano ở mùa 2014/15.

So sánh như vậy không phải để vội vàng đặt Mbappe lên trên Ronaldo, mà để thấy quy mô của những gì đang diễn ra.

Viết nên lịch sử cho riêng mình

Mbappe đang bước vào vùng lãnh thổ của lịch sử. Việc ghi trung bình một bàn mỗi 70 phút, tham gia trực tiếp vào một bàn thắng mỗi 61 phút (tính cả kiến tạo), cho thấy mức độ ảnh hưởng vượt ra ngoài vai trò một tay săn bàn thuần túy.

Trong bức tranh ấy, sự kết hợp với Vinicius Junior càng làm nổi bật giá trị của Mbappe. Một người khuấy đảo ở biên, một người tấn công vào khoảng trống. HLV Alvaro Arbeloa gọi họ là "hai cầu thủ hay nhất thế giới", không chỉ vì khả năng tạo đột biến, mà vì thái độ thi đấu.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu vì Mbappe mà trở nên gay cấn. Harry Kane (21), Erling Haaland (20) và Mbappe (21) tạo thành thế chân vạc. Nhưng nếu nhìn vào nhịp độ hiện tại, Mbappe là người có đà mạnh nhất. Những dự đoán trước đó cho rằng mốc 35 bàn có thể mới đủ để giành Chiếc giày Vàng mùa này, Mbappe đang đi trước kịch bản ấy.

Ghi bàn ngay cả khi đi bộ trong trận đấu, đó là phẩm chất của những huyền thoại. Và khi ghi bàn trở thành thói quen, người ta hiểu rằng Mbappe không chỉ sống trong hiện tại, mà đang viết dần câu chuyện dài hạn của chính mình trong lịch sử Real Madrid.