Cú Panenka của Mbappe gây tranh cãi

  • Chủ nhật, 25/1/2026 07:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cú panenka của Kylian Mbappe trước mặt Brahim Diaz trong chiến thắng trước Villarreal đang tạo nên tranh luận sôi nổi từ nhiều người hâm mộ.

Khoảnh khắc Mbappe thực hiện cú phạt đền kiểu panenka tại sân La Ceramica của Villarreal rạng sáng 25/1 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều khiến tình huống trở nên đặc biệt là Brahim Diaz đứng ngay phía sau, chứng kiến trọn vẹn pha xử lý đầy tự tin ấy.

Sau bàn thắng, Mbappe tiến đến ôm Diaz và nói: “Cái này là dành cho cậu”. Khi rời sân, tiền đạo của Real Madrid tiếp tục khẳng định với cánh phóng viên đó là “món quà cho Brahim Diaz”.

Thông điệp ấy lập tức được đặt trong bối cảnh gần nhất của Brahim Diaz: cú đá phạt đền không thành công trong trận chung kết cúp châu Phi 2025 gặp Senegal. Thất bại khiến Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích, dù anh không phải người duy nhất mắc sai lầm.

Với nhiều người, panenka của Mbappe là cách chia sẻ áp lực, gửi lời động viên tới một đồng đội vừa trải qua khoảnh khắc nghiệt ngã nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, không ít CĐV lại nhìn sự việc theo hướng khác. Họ cho rằng panenka là kiểu đá mang tính phô diễn, đòi hỏi sự liều lĩnh và bản lĩnh cao.

Việc Mbappe chọn cách xử lý này, rồi công khai gắn nó với Diaz, bị xem như một lời nhắc lại nỗi đau cũ. Trong con mắt nhóm này, “món quà” ấy giống một cú trêu tức tinh tế hơn là sự an ủi.

Với Mbappe, panenka có thể là tuyên ngôn về sự tự tin, rằng thất bại không nên trói buộc cầu thủ trong sợ hãi. Thông điệp gửi tới Diaz, nếu nhìn theo hướng tích cực, là lời nhắn: dám đối mặt, dám thử lại, đừng để một khoảnh khắc quyết định định nghĩa cả sự nghiệp.

Ngược lại, cảm xúc của người trong cuộc mới là điều quan trọng nhất. Chỉ Diaz mới biết mình đón nhận “món quà” ấy như sự đồng cảm hay áp lực vô hình.

Đào Trần

