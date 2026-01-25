Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu của Barcelona

Hai bàn thắng của Kylian Mbappe giúp Real Madrid đánh bại Villarreal 2-0 ngay tại Ceremica, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng LaLiga sau một trận đấu nhiều giằng co.

Mbappe lập cú đúp trước Villarreal.

Real Madrid giành trọn ba điểm trước Villarreal trong trận đấu thuộc vòng 21 La Liga, chấm dứt hy vọng cản bước đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của thầy trò Marcelino. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 3, Villarreal để thua hai trận liên tiếp tại giải quốc nội.

Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ và ít cơ hội rõ rệt. Trọng tài Cesar Soto Grado không cho Villarreal hưởng phạt đền sớm, mở ra 45 phút đầu nhiều tranh chấp và thiếu nhịp độ.

Đội chủ nhà cố gắng khai thác hai biên với Tajon Buchanan và Alberto Moleiro, nhưng các pha lên bóng thiếu điểm kết thúc. Phía Real Madrid, Vinicius Junior và Mbappe gặp nhiều khó khăn trước hệ thống kèm người quyết liệt của Villarreal.

Cú sút trúng đích đầu tiên của trận đấu chỉ đến ở phút 20, khi Arda Güler có pha xử lý cá nhân buộc thủ môn Luiz Junior phải cản phá. Tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ là điểm sáng hiếm hoi trong hiệp đấu cân bằng. Vinicius có một pha dứt điểm chệch cột dọc trước giờ nghỉ, trong khi Pape Gueye cũng bỏ lỡ cơ hội với cú sút đi chệch khung thành ở những giây cuối hiệp một.

Thế bế tắc được phá vỡ ngay đầu hiệp hai. Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, Kylian Mbappe tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm để dứt điểm mở tỷ số. Đó là bàn thắng thứ tư của tiền đạo người Pháp trong ba trận gần nhất tại La Liga, đồng thời giúp Real Madrid nắm quyền kiểm soát thế trận.

Villarreal nỗ lực đáp trả. Sau phút 60, pha phối hợp đá phạt giữa Dani Parejo và Gerard Moreno suýt mang về bàn gỡ hòa, nhưng cơ hội vẫn đến rất thưa thớt. Hàng thủ Real Madrid duy trì sự tập trung cần thiết để bảo toàn lợi thế mong manh.

Đến phút bù giờ, Mbappe một lần nữa tạo khác biệt. Pha bứt tốc của anh buộc Alfonso Pedraza phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Mbappe thực hiện thành công cú Panenka, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Kết quả này giúp Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu La Liga, đồng thời đẩy Villarreal xuống dưới Atlético Madrid trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Barcelona bước vào trận đấu tiếp theo với Real Oviedo trong thế buộc phải thắng nếu muốn giành lại vị trí dẫn đầu.