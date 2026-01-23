Một lần nữa, khi Real Madrid rẽ sang hướng khác với Alvaro Arbeloa, cái tên Jürgen Klopp lại chỉ dừng ở mức tin đồn quen thuộc trong những giai đoạn khủng hoảng.

Klopp lại lỡ hẹn với Real Madrid.

Việc Real Madrid chọn Arbeloa sau khi Xabi Alonso bị sa thải không chỉ là một quyết định chuyên môn. Đó còn là lời khẳng định cho một triết lý: trong thời điểm biến động, CLB ưu tiên sự thấu hiểu nội bộ hơn là những “giấc mơ ngoại lai”.

Arbeloa, một người Madridista chính hiệu, đang tạo ra kết nối mà ban lãnh đạo cho rằng đội bóng đã đánh mất. Và trong bối cảnh ấy, Klopp lại thêm một lần đứng ngoài cuộc.

Suốt 13 năm qua, Klopp gần như trở thành “nhân vật nền” trong mọi cuộc khủng hoảng của Real Madrid. Zinedine Zidane ra đi, Carlo Ancelotti lung lay, hay chỉ cần hai trận thua liên tiếp, cái tên Klopp lập tức xuất hiện trên mặt báo.

Đó là phản xạ quen thuộc của dư luận, hơn là dấu hiệu của những cuộc tiếp xúc thực chất. Thực tế, giữa Klopp và Real Madrid chưa bao giờ tồn tại một tiến trình đàm phán rõ ràng.

Sức hút của Klopp đến từ hồ sơ huấn luyện không thể xem thường. Ông từng đưa Borussia Dortmund lên đỉnh Bundesliga, vào chung kết Champions League với một thế hệ cầu thủ trẻ giàu năng lượng. Tại Liverpool, Klopp xây dựng một tập thể giàu bản sắc, vô địch Champions League và Premier League, đưa CLB trở lại vị thế hàng đầu châu Âu.

Trớ trêu ở chỗ, hai lần Liverpool vào chung kết Champions League dưới thời Klopp đều thất bại trước chính Real Madrid. Điều đó càng khiến mối liên hệ giữa hai cái tên trở nên… định mệnh trong tưởng tượng của người hâm mộ.

Real Madrid chọn Arbeloa thay Xabi Alonso.

Nhưng Real Madrid chưa bao giờ là nơi dành cho những quyết định cảm tính. Ngay từ năm 2014, khi được hỏi về Klopp, một số lãnh đạo CLB từng đánh giá ông “mới chỉ huấn luyện cầu thủ trẻ”. Nhận xét ấy có thể gây tranh cãi, nhưng phản ánh đúng tâm thế của Madrid: họ luôn ưu tiên những HLV đã chứng minh được khả năng quản trị phòng thay đồ toàn sao, dưới áp lực khắc nghiệt của Bernabéu.

Lần này, tin đồn về Klopp quay trở lại trong bối cảnh khác. Ông đang giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc thể thao của Red Bull Group, sống tại Mallorca và công khai thừa nhận sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chính Klopp cũng nói rõ “đang ở đúng nơi mình muốn”. Dù để ngỏ khả năng “không bao giờ nói không bao giờ”, đó vẫn chỉ là một cánh cửa mang tính nguyên tắc, không phải tín hiệu chuẩn bị trở lại băng ghế huấn luyện.

Với Real Madrid, sự lựa chọn Arbeloa cho thấy họ không muốn tiếp tục sống trong vòng xoáy tin đồn. CLB cần ổn định, cần một người hiểu DNA Madrid và chấp nhận vai trò “chữa cháy” trong ngắn hạn. Klopp, ở chiều ngược lại, đang chọn sự bình thản sau gần một thập kỷ căng thẳng tại Anfield.

Vì thế, “Klopp - Real Madrid” thêm một lần nữa chỉ là câu chuyện dang dở. Không phải vì ông kém hấp dẫn, mà vì hai bên chưa bao giờ thực sự gặp nhau ở cùng một thời điểm. Và lần này, khi Arbeloa được trao cơ hội, chương ấy lại khép lại như nhiều lần trước.