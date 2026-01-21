Thần đồng Real Madrid bị gắn mác 'thảm họa'

Tiền vệ trẻ Franco Mastantuono vừa có những chia sẻ thẳng thắn sau quãng thời gian ngắn khoác áo Real Madrid.

Màn trình diễn của Mastantuono gây tranh cãi.

Rạng sáng 21/1, Mastantuono ghi 1 bàn trong chiến thắng 6-1 của Real Madrid trước Monaco tại League Phase, Champions League. Đây là bàn thắng thứ 2 của tiền vệ này cho “Los Blancos” chỉ trong 3 trận gần nhất.

Phát biểu sau trận, Mastantuono thừa nhận phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích gay gắt từ truyền thông và một bộ phận người hâm mộ vì những đóng góp còn hạn chế cho Real Madrid trong thời gian qua.

“Tôi hiểu sự chỉ trích là điều không thể tránh khỏi ở Real Madrid. Nhưng khi nó mang tính ác ý thì thật sự rất khó chấp nhận. Có người nói tôi là một thảm họa, là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử CLB. Tôi không nghĩ mình là Leo Messi, nhưng tôi cũng không phải là bản hợp đồng tệ hại như họ nói”, cầu thủ trẻ bày tỏ.

Mastantuono tỏa sáng trước Monaco. Ảnh: Reuters.

Trên mọi đấu trường, Mastantuono mới ghi được 3 bàn thắng cho Real Madrid. Tiền vệ này chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng dù được CLB chiêu mộ với mức phí lên tới 60 triệu euro. Chấn thương cũng khiến quá trình thích nghi của Mastantuono tại sân Bernabeu trở nên chậm hơn.

“Real Madrid là một CLB rất khắc nghiệt, nơi bạn luôn phải thi đấu với phong độ cao nhất. Áp lực và sự soi xét là điều hiển nhiên. Hôm nay, tôi cảm thấy tự tin hơn để thể hiện bản thân và tin rằng mình có thể giúp ích cho đội bóng theo cách đó”, anh nói thêm.

Theo AS, thay vì để Mastantuono rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Real Madrid vẫn kiên nhẫn với trường hợp của sao trẻ này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không yêu cầu anh phải tỏa sáng ngay lập tức, mà ưu tiên giữ Mastantuono ở lại đội một để tiếp tục rèn luyện và thích nghi với lối chơi tại châu Âu.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.