Arsenal thắng Inter, vẫn nặng gánh trước MU

Sau chiến thắng 3-1 trước Inter Milan rạng sáng 21/1 tại Champions League, Arsenal vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm khi bước vào cuộc tiếp đón Manchester United ở vòng 23 Premier League.

Arsenal còn 3 ca chấn thương đáng chú ý trước trận gặp Manchester United.

HLV Mikel Arteta xác nhận Arsenal đang phải theo dõi sát tình hình chấn thương của một số cầu thủ. Riccardo Calafiori, Piero Hincapie và Max Dowman đều không thể ra sân trong chuyến làm khách tại San Siro do chưa kịp bình phục. Khả năng góp mặt của bộ ba này ở trận gặp MU vì thế vẫn bỏ ngỏ, buộc ban huấn luyện phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng.

Ở những vòng đấu gần đây tại Premier League, không ít người hâm mộ “Pháo thủ” cho rằng đội bóng cần thêm sự sáng tạo ở mặt trận tấn công. Calafiori được đánh giá là nhân tố có thể tạo đột biến nhờ khả năng sút xa, đồng thời hỗ trợ tốt cho hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, Dowman cũng là phương án giàu tiềm năng nếu đạt thể trạng tốt và được trao cơ hội thi đấu.

Trước Inter, Arteta gây chú ý khi xếp Gabriel Jesus đá chính. Tiền đạo người Brazil không phụ sự tin tưởng của HLV khi lập cú đúp ngay trong hiệp một, giúp Arsenal kiểm soát thế trận và tạo lợi thế lớn. Sang hiệp hai, Viktor Gyökeres vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1. Màn trình diễn của cả hai khiến cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công Arsenal trước trận gặp MU trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Một điểm sáng khác với Arsenal là sự trở lại của Cristhian Mosquera. Trung vệ này lần đầu đá chính sau khi bỏ lỡ 11 trận liên tiếp vì chấn thương mắt cá.

Mosquera thi đấu 75 phút trước khi được rút ra nghỉ, cho thấy anh đã sẵn sàng trở lại guồng quay thi đấu. Arteta không giấu được sự hài lòng và dành lời khen cho đội ngũ y tế CLB, gọi quá trình hồi phục của Mosquera là “đáng ghi nhận”, nhất là trong bối cảnh hàng thủ Arsenal đang thiếu hụt nhân sự.

Đáng chú ý, Arsenal sử dụng đủ năm quyền thay người trong trận gặp Inter, nhưng tất cả đều mang tính chiến thuật, không xuất phát từ chấn thương. Điều này phần nào giúp Arteta yên tâm hơn về thể trạng của các trụ cột trước lịch thi đấu dày đặc.

Ở vòng 23 Premier League, Arsenal sẽ tiếp đón MU trên sân Emirates trong trận đấu được xem là then chốt cho cuộc đua vô địch. Man City và Aston Villa đều sảy chân ở vòng trước, riêng Man City thậm chí để thua 0-2 trước chính MU. Vì vậy, thầy trò Arteta hiểu rõ họ không được phép chủ quan trước đối thủ giàu truyền thống này. Trận đại chiến sẽ diễn ra vào đêm 25/1 và hứa hẹn mang tính bước ngoặt với mùa giải của Arsenal.