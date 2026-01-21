Thắng có, thua có và một U23 Việt Nam không lùi bước

U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026 bằng đủ đầy những cung bậc cảm xúc với chiến thắng để tự hào, thất bại để chiêm nghiệm và trên hết là tinh thần đứng dậy sau va vấp.

U23 Việt Nam có một hành trình tuyệt vời ở VCK U23 châu Á.

Trước một U23 Trung Quốc chơi kỷ luật và lạnh lùng, thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể đi tiếp, nhưng cách các cầu thủ chiến đấu, chịu đựng và không buông xuôi mới là điều đọng lại. Thắng có, thua có, và trên hết là một U23 Việt Nam không lùi bước trước nghịch cảnh. Đó là giá trị lớn nhất của hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Bài học quý giá

Giải đấu lần này mở ra cho U23 Việt Nam bằng niềm tin và kỳ vọng. Những chiến thắng liên tiếp không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn cho thấy bản lĩnh, tổ chức chiến thuật và tinh thần thi đấu kỷ luật của một thế hệ cầu thủ trẻ.

U23 Việt Nam trải qua trận đấu rất khó khăn trước U23 Trung Quốc.

Trước những đối thủ giàu thể lực và giàu va chạm, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự điềm tĩnh, biết chịu đựng áp lực và tận dụng cơ hội. Đó là hình ảnh của một U23 Việt Nam không còn non nớt, sẵn sàng bước vào những trận cầu lớn.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt. Trận bán kết với U23 Trung Quốc là minh chứng rõ ràng nhất.

U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu ấy với tinh thần quyết tâm, nhưng những biến cố liên tiếp đẩy đội bóng vào thế bất lợi. Chấn thương nặng của trung vệ Hiểu Minh buộc hàng thủ phải xáo trộn từ rất sớm. Tấm thẻ đỏ của Lý Đức trong hiệp hai càng khiến thế trận khó khăn. Trước sức ép liên tục và thể lực suy giảm, U23 Việt Nam không thể chống đỡ.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả, sẽ là không công bằng cho những nỗ lực mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, U23 Việt Nam vẫn không buông xuôi.

Các cầu thủ tiếp tục di chuyển, tranh chấp và tìm kiếm bàn thắng dù chỉ còn chơi với 10 người. Đó là hình ảnh của một tập thể biết chiến đấu đến phút cuối, dù cục diện không còn ủng hộ.

U23 Việt Nam vẫn đứng thẳng để bước tiếp

Thất bại không phải dấu chấm hết, mà là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Ở cấp độ châu lục, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá, U23 Việt Nam học được những bài học đắt giá về chiều sâu đội hình, khả năng ứng phó khi biến cố xảy ra và sự ổn định tâm lý trong các trận cầu then chốt. Những bài học đó không thể có được nếu chỉ đi trên con đường chiến thắng.

Các cầu thủ trẻ còn cả tương lai ở phía trước.

Điều quan trọng hơn cả là cách U23 Việt Nam đứng dậy sau thất bại. Từ ban huấn luyện đến các cầu thủ, không có sự đổ lỗi hay biện minh. Thay vào đó là tinh thần nhìn thẳng vào vấn đề, chấp nhận thực tế và hướng về phía trước.

Trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc không chỉ là cuộc đấu vì một tấm huy chương, mà còn là cơ hội để U23 Việt Nam khép lại giải đấu bằng hình ảnh tích cực của một đội bóng không gục ngã trước nghịch cảnh.

Thất bại có thể khép lại một trận đấu, nhưng tinh thần chiến đấu, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của U23 Việt Nam sẽ còn mở ra những hành trình lớn hơn ở phía trước. Quan trọng hơn tất cả, trên mọi chặng đường thăng trầm ấy, U23 Việt Nam luôn cần người hâm mộ ở bên để sẻ chia, tiếp thêm niềm tin lúc khó khăn và cùng đội bóng bước tiếp bằng tình yêu vô điều kiện.

Hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một kết quả đơn lẻ. U23 Việt Nam chứng minh rằng họ có thể thắng, có thể thua, nhưng quan trọng nhất là biết đứng dậy sau mỗi cú ngã. Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, chính những khoảnh khắc như vậy mới tạo nên nền tảng cho thành công bền vững trong tương lai.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.