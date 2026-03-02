Phần thưởng cho Lee Kang-in

Màn trình diễn tốt của Lee Kang-in trong thời gian gần đây có thể giúp anh được PSG gia hạn hợp đồng.

Lee Kang-in có thể gia hạn với PSG.

Trong chiến thắng 1-0 của PSG trước Le Havre tại vòng 24 Ligue 1 hôm 1/3, Lee kiến tạo để Bradley Barcola ghi bàn duy nhất giúp PSG có 3 điểm. Sau trận, anh được FotMob chấm 8 điểm nhờ những pha xử lý khéo léo và đột biến trong lối chơi.

Thậm chí, L'Equipe còn đánh giá đây là một trong những màn thể hiện thuyết phục nhất của cầu thủ 25 tuổi kể từ khi cập bến PSG.

Cũng theo nguồn tin trên, PSG đánh giá cao giá trị của Lee khi anh có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công lẫn tuyến giữa, đóng góp cả trong khâu sáng tạo lẫn hỗ trợ phòng ngự. Chính vì vậy, tuyển thủ Hàn Quốc luôn được HLV Luis Enrique xem là quân bài chiến lược nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng và phục vụ các toan tính đường dài.

Hiện tại, ban huấn luyện PSG hài lòng với những đóng góp của Lee và đã mở các cuộc đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng với anh, bất chấp việc thỏa thuận giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2028.

Động thái này cho thấy niềm tin mà PSG đặt vào tiềm năng phát triển lâu dài của Lee. Thậm chí, CLB nước Pháp còn từ chối đề nghị của Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua để giữ anh ở lại Paris.

Theo Le Parisien, Lee cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống cũng như định hướng phát triển sự nghiệp tại PSG. Tiền vệ sinh năm 2001 quyết tâm cạnh tranh vị trí và tin rằng bản thân vẫn còn nhiều cơ hội để khẳng định giá trị.

