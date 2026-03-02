De Bruyne trở lại sau 128 ngày

Sau hơn bốn tháng dưỡng thương vì rách gân kheo, Kevin De Bruyne sẵn sàng tái xuất tập luyện cùng Napoli, mở ra hy vọng lớn cho thầy trò Antonio Conte.

De Bruyne sắp tái xuất.

Sau 128 ngày kể từ thời điểm dính chấn thương, Kevin De Bruyne chuẩn bị trở lại tập luyện cùng đội một Napoli. Thông tin được báo chí Italy xác nhận hôm 2/3, đánh dấu bước ngoặt quan trọng với tiền vệ người Bỉ cũng như tham vọng của đội bóng miền Nam Italy.

De Bruyne gia nhập SSC Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa hè 2025, sau khi khép lại 10 năm thành công rực rỡ cùng Manchester City. Tuy nhiên, anh mới chỉ có 8 lần ra sân tại Serie A mùa này do chấn thương gân kheo nghiêm trọng.

Biến cố xảy ra ngày 25/10/2025, trong trận Napoli thắng Inter 3-1 trên sân Diego Armando Maradona. De Bruyne ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng ngay sau đó anh buộc phải rời sân vì đau gân kheo. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách gân kheo mức độ nặng, phải phẫu thuật và bước vào quá trình hồi phục kéo dài nhiều tháng.

Trong quãng thời gian điều trị, tiền vệ 34 tuổi chủ yếu tập phục hồi tại Bỉ trước khi trở lại Italy tuần trước. Theo La Gazzetta dello Sport, De Bruyne sẽ tập cùng đội một vào đầu tuần này. Thể trạng của anh được đánh giá tích cực hơn dự kiến ban đầu.

Không loại trừ khả năng HLV Antonio Conte sẽ cân nhắc điền tên De Bruyne vào danh sách đăng ký cho trận gặp Torino vào tối thứ Sáu. Dù vậy, sau 128 ngày vắng mặt, việc tái xuất nhiều khả năng sẽ được tính toán thận trọng.

Napoli cũng đón thêm tín hiệu vui khi Scott McTominay và Andre-Frank Zambo Anguissa đều tiến gần ngày trở lại. Ở giai đoạn mùa giải bước vào chặng nước rút, sự tái xuất của những trụ cột có thể tạo cú hích quan trọng cho tham vọng của đội bóng áo xanh.