Tia sáng le lói với De Bruyne

Kevin De Bruyne vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026, giải đấu lớn gần như cuối cùng trong sự nghiệp của anh, sau khi trải qua ca phẫu thuật.

De Bruyne dính chấn thương ở vòng 8 Serie A diễn ra hôm 25/10.

Trên trang cá nhân, tiền vệ người Bỉ lên tiếng về tình hình chấn thương của mình: “Tôi sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Tin tốt là ca phẫu thuật của tôi đã diễn ra hoàn hảo. Hành trình trở lại của tôi đã bắt đầu!”.

Theo AS, sau ca phẫu thuật thành công tại Antwerp (Bỉ), De Bruyne khả năng cao chỉ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tháng, trái với dự đoán lên tới 6-8 tháng như ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc giấc mơ dự World Cup 2026 của De Bruyne vẫn còn.

Tiền vệ người Bỉ dính chấn thương trong trận thắng 3-1 của Napoli trước Inter ở vòng 8 Serie A diễn ra hôm 25/10. Chấn thương xảy ra ngay sau khi anh thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số.

De Bruyne đột ngột ôm đùi, nằm sân trong đau đớn và phải rời sân bằng cáng, sau đó xuất hiện trên băng ghế dự bị với nạng và băng bó dày. Ban đầu, các chuyên gia lo ngại De Bruyne khó kịp hồi phục sớm do vị trí tổn thương (cơ đùi sau chân phải) và phong cách thi đấu cường độ cao của anh.

Đội ngũ y tế Napoli cho hay De Bruyne tổn thương nặng ở cơ đùi sau chân phải. Đây là lần thứ hai cựu sao Man City gặp vấn đề tương tự.

Vào năm 2023, De Bruyne từng phẫu thuật chấn thương gân kheo cũng ở đùi sau chân phải khi còn khoác áo Manchester City. Cầu thủ 34 tuổi đã trở về Bỉ cùng gia đình để tập phục hồi chức năng với chuyên gia tại Brussels.