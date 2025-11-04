Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
21 ngày định đoạt danh dự bóng đá Malaysia

  Thứ ba, 4/11/2025 00:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phán quyết của FIFA đã khép lại cánh cửa đầu tiên với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Bóng đá Malaysia đang vướng bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Nhưng một cánh cửa khác lại mở ra, hẹp và đầy rủi ro: Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Lausanne, Thụy Sĩ. Theo quy định, FAM có 21 ngày để quyết định có tiếp tục kháng cáo hay không. Và đây là thời khắc cho thấy bản lĩnh của một liên đoàn bóng đá trong khủng hoảng.

Trên lý thuyết, FAM hoàn toàn có quyền đưa vụ việc lên CAS. Nhưng quyền không đồng nghĩa với khả năng.

Để đảo ngược phán quyết của FIFA, FAM cần chứng minh rằng Ủy ban Kỷ luật đã phạm sai sót nghiêm trọng về quy trình hoặc bằng chứng. Đây là điều gần như bất khả. CAS hiếm khi can thiệp vào những vụ việc liên quan đến tính trung thực trong hồ sơ cầu thủ, nhất là khi FIFA đã tiến hành điều trần công khai và có kết luận rõ ràng.

Tiền lệ cũng không đứng về phía Malaysia. Vụ Byron Castillo của Ecuador là minh chứng điển hình. Liên đoàn Ecuador bị tố sử dụng cầu thủ có giấy tờ giả, nhưng FIFA và CAS đều giữ nguyên án phạt, bất chấp những nỗ lực pháp lý và chính trị.

CAS luôn bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống đăng ký cầu thủ. Với họ, gian lận giấy tờ là hành vi không thể biện minh, dù là lỗi cá nhân hay tập thể.

Với FAM, lựa chọn kháng cáo có thể được xem như một cách “giữ thể diện” trước công chúng trong nước. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Chi phí luật sư quốc tế, phí nộp đơn, chi phí di chuyển và thủ tục, tất cả có thể vượt quá số tiền phạt của FIFA.

Quan trọng hơn, một vụ kiện kéo dài chỉ khiến FAM chìm sâu hơn trong khủng hoảng niềm tin. Bởi nếu CAS giữ nguyên án phạt, thiệt hại về uy tín sẽ còn lớn hơn cả con số 350.000 franc Thụy Sĩ.

Ngược lại, việc chấp nhận phán quyết của FIFA có thể mở ra con đường khác, con đường của hòa giải và tái thiết. FAM có thể coi đây là cơ hội để làm mới bộ máy, rà soát quy trình nhập tịch và khôi phục hình ảnh bóng đá Malaysia. Trong thế giới bóng đá, đôi khi biết lùi một bước lại là cách để tồn tại.

FAM đang đứng trước lựa chọn khó nhất trong lịch sử: tiếp tục tranh đấu để không mất mặt, hay chấp nhận thất bại để không mất tương lai. CAS không phải là nơi để lấy lại danh dự, mà là nơi để chứng minh sự thật. Nếu FAM không có điều đó trong tay, mọi nỗ lực kháng cáo chỉ là một ván bài đã thua ngay từ đầu.

Hà Trang

