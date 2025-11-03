Phản ứng của LĐBĐ Malaysia sau án phạt của FIFA

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận tối 3/11 rằng FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của họ liên quan đến án phạt dành cho bảy cầu thủ nhập tịch và vụ bê bối giấy tờ gây chấn động khu vực.

FAM sốc vì FIFA bác kháng cáo, cân nhắc đưa vụ việc lên CAS.

Trong thông cáo phát đi, FAM cho biết đã nhận được quyết định từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA và sẽ sớm gửi văn bản yêu cầu bản chi tiết cùng lập luận đầy đủ của phán quyết này. Bước đi tiếp theo, theo FAM, có thể là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cơ quan tư pháp cao nhất trong thể thao thế giới.

“Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với tình huống như vậy, và đội ngũ pháp lý lẫn ban lãnh đạo đều rất bất ngờ với quyết định của FIFA”, thông cáo viết. “Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế”.

Nguồn tin từ Kuala Lumpur cho biết FAM và nhóm luật sư đang đánh giá khả năng kháng cáo lên CAS trong khung thời gian 21 ngày theo quy định. Nếu chọn đi tiếp, Malaysia sẽ phải chuẩn bị hồ sơ pháp lý phức tạp, đối mặt với một tiến trình tốn kém và có thể kéo dài hàng tháng.

Phán quyết này được xem là đòn giáng mạnh vào uy tín của FAM, vốn đang nỗ lực khôi phục hình ảnh sau hàng loạt bê bối quản lý. Trong bối cảnh dư luận chia rẽ, quyết định có “ra CAS hay không” không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là bài toán về danh dự và niềm tin của người hâm mộ Malaysia.

Trước đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA hôm 3/11 chính thức bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ gây chấn động bóng đá khu vực.

Sau quá trình xem xét hồ sơ và tiến hành điều trần, FIFA khẳng định FAM cùng các cầu thủ này vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi làm giả và sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế.

Theo phán quyết được giữ nguyên, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 9,2 tỷ đồng ), trong khi bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano đều bị phạt mỗi người 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Đây được xem là một trong những án phạt nghiêm khắc nhất mà FIFA từng áp dụng với một liên đoàn thành viên ở Đông Nam Á, phản ánh quan điểm cứng rắn của tổ chức này đối với các hành vi gian lận về tư cách cầu thủ.