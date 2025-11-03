FIFA giữ nguyên án phạt với Malaysia

Nỗ lực kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia đã thất bại.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng rắc rối.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA hôm 3/11 chính thức bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ gây chấn động bóng đá khu vực.

Sau quá trình xem xét hồ sơ và tiến hành điều trần, FIFA khẳng định FAM cùng các cầu thủ này vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi làm giả và sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế.

Theo phán quyết được giữ nguyên, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 9,2 tỷ đồng ), trong khi bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano đều bị phạt mỗi người 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Đây được xem là một trong những án phạt nghiêm khắc nhất mà FIFA từng áp dụng với một liên đoàn thành viên ở Đông Nam Á, phản ánh quan điểm cứng rắn của tổ chức này đối với các hành vi gian lận về tư cách cầu thủ.

FIFA xác nhận FAM và các cầu thủ đã được thông báo chính thức về quyết định nói trên. Theo quy định, họ có 10 ngày để yêu cầu bản án có lập luận chi tiết, và 21 ngày tiếp theo để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn tiếp tục khiếu nại.

Vụ việc khép lại giai đoạn dài đầy tranh cãi của bóng đá Malaysia, khi đội tuyển quốc gia và FAM phải đối mặt không chỉ với thiệt hại danh tiếng, mà còn với nguy cơ khủng hoảng nhân sự kéo dài sau khi loạt trụ cột nhập tịch bị treo giò cả năm.

