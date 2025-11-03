Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA giữ nguyên án phạt với Malaysia

  • Thứ hai, 3/11/2025 21:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nỗ lực kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia đã thất bại.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng rắc rối.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA hôm 3/11 chính thức bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ gây chấn động bóng đá khu vực.

Sau quá trình xem xét hồ sơ và tiến hành điều trần, FIFA khẳng định FAM cùng các cầu thủ này vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi làm giả và sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế.

Theo phán quyết được giữ nguyên, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 9,2 tỷ đồng), trong khi bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano đều bị phạt mỗi người 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Đây được xem là một trong những án phạt nghiêm khắc nhất mà FIFA từng áp dụng với một liên đoàn thành viên ở Đông Nam Á, phản ánh quan điểm cứng rắn của tổ chức này đối với các hành vi gian lận về tư cách cầu thủ.

FIFA xác nhận FAM và các cầu thủ đã được thông báo chính thức về quyết định nói trên. Theo quy định, họ có 10 ngày để yêu cầu bản án có lập luận chi tiết, và 21 ngày tiếp theo để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn tiếp tục khiếu nại.

Vụ việc khép lại giai đoạn dài đầy tranh cãi của bóng đá Malaysia, khi đội tuyển quốc gia và FAM phải đối mặt không chỉ với thiệt hại danh tiếng, mà còn với nguy cơ khủng hoảng nhân sự kéo dài sau khi loạt trụ cột nhập tịch bị treo giò cả năm.

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

