FAM chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA

  • Thứ năm, 30/10/2025 06:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bóng đá Malaysia nín thở trước nguy cơ nhận án phạt nặng.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang vướng rắc rối.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang căng mình chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA, dự kiến được công bố trong ngày 30/10. Đây là bước ngoặt quan trọng sau khi FAM kháng cáo án phạt nặng liên quan đến vụ bê bối cầu thủ nhập tịch.

Tháng trước, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu RM) và cấm thi đấu 12 tháng với bảy cầu thủ lai, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Nhóm cầu thủ này bị cáo buộc làm giả giấy tờ chứng minh tổ tiên để được khoác áo đội tuyển Malaysia.

Cố vấn đội tuyển, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, từng bày tỏ hy vọng FIFA sẽ giảm án, nhưng giới quan sát trong nước cho rằng khả năng này rất thấp. Nhà bình luận thể thao Datuk Pekan Ramli thẳng thắn: “FAM phải sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Đây là lỗi của chính chúng ta, không nên tìm cách biện minh hay kéo dài vụ việc”.

Ông cũng cảnh báo nếu kháng cáo thất bại, việc đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) chỉ nên thực hiện khi có đủ chứng cứ và lý lẽ thuyết phục. “Kéo dài tranh chấp chỉ khiến bóng đá Malaysia thêm tổn thương. Điều cần làm là cải tổ và khôi phục niềm tin”, ông nói.

Vụ việc làm tổn hại uy tín của bóng đá Malaysia, đồng thời đặt ra nghi ngờ về cơ chế giám sát của FAM. Dù kết quả ra sao, đây vẫn là bài học cay đắng cho bóng đá Malaysia - rằng thành công không thể đến bằng cách đánh đổi sự minh bạch và liêm chính.

Duy Luân

Malaysia FIFA FAM 350.000 franc Thụy Sĩ Datuk Pekan Ramli FAM Facundo Garcés Gabriel Palmero

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

