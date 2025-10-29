PSG kiếm tiền như vô địch

PSG khép lại mùa 2024/25 với doanh thu kỷ lục 837 triệu euro, phần thưởng xứng đáng cho hành trình lột xác từ “đội bóng của những ngôi sao” thành tập thể biết chiến thắng và biết làm giàu.

PSG gặt hái thành công rực rỡ ở mùa 2024/25.

Paris lại sáng rực. Không chỉ ánh đèn tháp Eiffel, mà là ánh vàng của 837 triệu euro, con số nói lên tất cả. PSG không còn là “gã nhà giàu” sống bằng túi tiền Qatar. Họ trở thành một đế chế thực thụ, tự đứng vững bằng chiến thắng, bằng thương hiệu và bằng niềm tin mới.

Mùa 2024/25 là bản giao hưởng trọn vẹn. Trên sân, PSG vô địch Champions League, giấc mơ từng khiến bao thế hệ người Paris thao thức. Ngoài sân, họ ghi kỷ lục doanh thu chưa từng có trong lịch sử bóng đá Pháp. 837 triệu euro, con số tưởng chừng chỉ có trong thế giới của Real Madrid hay Manchester United. Nhưng lần này, Paris nói lời thật.

Thành công không đến từ phép màu. Nó bắt đầu từ cuộc cách mạng thầm lặng. Luis Enrique đến, mang theo hơi thở mới, bóng đá vị tập thể, không vị ngôi sao. Những năm xa hoa của Neymar, Messi, Mbappe lùi lại phía sau.

Trên sân Parc des Princes giờ là mười một người cùng thở, cùng chiến đấu. Cũng từ đó, bảng lương khổng lồ từng bóp nghẹt tài chính được thu gọn. Tiền lương nay chỉ chiếm 65% doanh thu, một con số đáng mơ ước trong thời đại bóng đá tiêu tiền như nước.

Qatar Sports Investments từng bỏ ra hàng tỷ để đổi lấy danh tiếng. Giờ họ thu về điều quý hơn: một đội bóng biết chơi, biết thắng và biết kiếm tiền. 170 trận liên tiếp cháy vé là lời chứng mạnh mẽ nhất. Không ai đến sân để xem ngôi sao biểu diễn, họ đến để xem PSG, đội bóng thật sự của Paris.

Chủ tịch PSG giờ có thể mỉm cười với đội bóng.

Thành công ấy còn mang dấu ấn của Luis Campos, bộ óc xây dựng đội hình thông minh, người hiểu rằng bản sắc không thể mua bằng hợp đồng, mà phải tạo dựng bằng niềm tin và công việc. Khi Campos và Enrique cùng nhau, Paris không chỉ có chiến thuật, mà có linh hồn.

Những đồng euro chảy về Paris không chỉ vì danh hiệu. Đó là phần thưởng cho một hành trình biết thay đổi. Họ học cách bớt phô trương, bớt ảo tưởng, để tìm lại niềm tự hào thật sự. Và khi Champions League trở lại với tay họ, tiền cũng trở lại, sạch sẽ, xứng đáng, và lấp lánh như ánh đèn đêm Paris.

PSG hôm nay không cần nói nhiều. 837 triệu euro là câu trả lời. Họ thôi là biểu tượng của sự xa xỉ, để trở thành biểu tượng của chiến thắng. Và trên đỉnh châu Âu, có lẽ Paris chưa bao giờ rực rỡ đến thế.