Đến lúc Lee Kang-in rời PSG

Dù ánh hào quang của tấm huy chương UEFA Champions League 2024/25 còn rực rỡ, Lee Kang-in phải cân nhắc chia tay Paris Saint-Germain để tạo ra ngã rẽ quan trọng cho sự nghiệp.

Lee Kang-in thường xuyên bị giam cầm trên băng ghế dự bị tại PSG.

Đầu tuần này, Korea Times đăng tải một bài bình luận dài, bày tỏ nỗi lo về tương lai của Lee Kang-in khi tiền vệ Hàn Quốc đang rơi vào cảnh “đói” thời gian thi đấu tại PSG. Từ đầu mùa, anh liên tục phải làm bạn với ghế dự bị, và điều đó khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu đội bóng Pháp đang vô tình kìm hãm sự phát triển của một trong những tài năng châu Á sáng giá nhất hiện nay?

Điều đáng nói, Lee đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất sự nghiệp. Chỉ còn chưa đầy một năm rưỡi nữa là đến World Cup 2026, nơi anh được kỳ vọng là hạt nhân trong lối chơi của tuyển Hàn Quốc. Để sẵn sàng cho sân khấu lớn ấy, Lee cần một mùa giải bùng nổ, chứ không phải những tháng ngày bị “đóng băng” trên băng ghế dự bị ở Paris.

Thời gian thi đấu

Theo số liệu thống kê từ UEFA, Lee Kang-in chứng kiến thời gian ra sân giảm tới 40% trong nửa cuối mùa giải 2024/25, nguyên nhân chính được cho là sự xuất hiện của Khvicha Kvaratskhelia cùng sự trưởng thành vượt bậc của Desire Doue.

Mùa này, dù PSG trải qua bão chấn thương, Lee Kang-in cũng không đá nhiều hơn. Anh ra sân tới 8 trận tại Ligue 1 2025/26, nhưng chỉ có 480 phút thi đấu. Sau 3 loạt trận của giai đoạn phân hạng Champions League, Lee cũng ra sân có 78 phút.

Điều này khiến người hâm mộ Hàn Quốc kêu gọi một sự thay đổi để đảm bảo tương lai của anh. Đừng quên rằng hồi đầu mùa, tiền vệ người Hàn Quốc cũng vào sân từ ghế dự bị ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2025, và giải cứu PSG với cú sút xa chân trái hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Để rồi sau đó Goncalo Ramos gỡ hòa 2-2 và PSG thắng 4-3 trên chấm phạt đền.

Dù liên tục chứng minh giá trị của mình, Lee Kang-in vẫn thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Điều này tạo nên một nghịch lý khó hiểu tại PSG, khi HLV Enrique không tận dụng triệt để tài năng của Lee.

Người hâm mộ Hàn Quốc hy vọng Lee sẽ tìm được bến đỗ giúp anh trở thành một ngôi sao thế giới.

Điều này cũng đặt ra một thách thức lớn khi so sánh Lee với những tiền lệ thành công của các cầu thủ châu Á khác tại Premier League, như Park Ji-sung hay Son Heung–min. Các ngôi sao này luôn được HLV tin tưởng cho đá chính, sau khi họ ghi dấu ấn mạnh mẽ mỗi lúc được trao cơ hội.

Premier League là bến đỗ hoàn hảo

Liệu môi trường tại PSG và cách dùng người của HLV Enrique có phù hợp với phong cách của Lee, hay anh cần một bến đỗ mới để phát huy tối đa tiềm năng? Nghiên cứu gần đây từ Journal of Sports Sciences chỉ ra rằng các cầu thủ dưới 24 tuổi với thời gian thi đấu dưới 1.000 phút mỗi mùa, có nguy cơ gián đoạn sự phát triển sự nghiệp cao hơn 25% so với đồng nghiệp.

Ở tuổi 24, đang đứng trước nguy cơ này nếu không được ra sân thường xuyên hơn. Áp lực từ người hâm mộ Hàn Quốc, vốn xem anh là “động cơ giữa sân” quan trọng của đội tuyển quốc gia, càng làm tăng tính cấp bách cho một quyết định thay đổi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Hợp đồng giữa Lee và PSG vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2028. Nhà vô địch nước Pháp từng ra giá 50 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn có tuyển thủ Hàn Quốc. Đây không phải mức giá cao với các CLB Premier League.

Everton, Fulham hay Aston Villa đang theo dõi sát sao Lee Kang-in. Những đội bóng này hứa hẹn mang tới sự cạnh tranh và cơ hội vươn tầm chi Lee Kang-in.