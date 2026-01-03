Jack Grealish có giá rẻ bèo

Man City được cho là sẵn sàng chia tay ngôi sao từng tiêu tốn 100 triệu bảng với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với con số ghi trong hợp đồng cho mượn với Everton.

Man City có thể bán Grealish với mức giá chỉ bằng 1/5 thời điểm chiêu mộ cầu thủ này.

Hè năm ngoái, Everton mượn Grealish trọn mùa từ Man City, kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 50 triệu bảng, bằng một nửa số tiền đội chủ sân Etihad bỏ ra để đưa anh về từ Aston Villa năm 2021. Tuy nhiên, theo các phân tích tài chính mới nhất, "The Toffees" nhiều khả năng không phải chi ra số tiền lớn như vậy nếu muốn giữ chân tiền vệ 30 tuổi.

Cựu cố vấn tài chính của Man City, Stefan Borson, tin rằng kịch bản Everton kích hoạt điều khoản 50 triệu bảng gần như không xảy ra. Trả lời Football Insider, ông cho rằng mức phí thực tế để Grealish rời Etihad có thể chỉ dao động quanh 20 triệu bảng.

Truyền thông Anh khẳng định nếu có thể bán Grealish với mức giá xấp xỉ 20 triệu bảng vào mùa hè tới, Man City sẵn sàng chấp nhận. Đội chủ sân Etihad chịu lỗ để giảm gánh nặng quỹ lương, chưa kể hợp đồng của Grealish sắp hết hạn.

Grealish còn giao kèo với Man City đến tháng 6/2027, do đó việc bán sớm với giá cắt lỗ được xem là phương án hợp lý nhằm tránh nguy cơ mất trắng. Trong 4 mùa khoác áo Man City, anh ra sân 157 trận, ghi 17 bàn và góp công lớn trong cú ăn 3 lịch sử mùa 2022/23.

Mùa này, Grealish chơi 18 trận cho Everton trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo. Anh ngày càng cho thấy bản thân có thể tìm lại sự ổn định ở Goodison Park với cái giá rẻ đến bất ngờ.

Hiện tại, khả năng Grealish trở lại Man City rất thấp, trong khi việc chuyển sang một bến đỗ khác ngoài Everton cũng không khả thi.