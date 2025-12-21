Grealish trồng rau

Jack Grealish khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ một thú vui rất đời thường là trồng rau và làm vườn ngay trong khuôn viên biệt thự trị giá 5,6 triệu bảng.

Grealish có sở thích làm vườn.

Tiền vệ 30 tuổi, hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Man City, cho biết anh và bạn gái Sasha Attwood thường xuyên chăm sóc các luống rau trong khu đất rộng gần 39.000 m2 tại Chelford, hạt Cheshire.

Thông tin được hé lộ thông qua hồ sơ xin cấp "Chứng nhận sử dụng hợp pháp hiện trạng" gửi lên chính quyền địa phương. Đây là một thủ tục pháp lý nhằm xác nhận khu vườn không cần xin thêm giấy phép quy hoạch.

Trong bản trình bày, Grealish chia sẻ cuộc sống gia đình tại căn biệt thự xoay quanh nhiều hoạt động sinh hoạt ngoài trời. "Kể từ khi mua ngôi nhà, gia đình tôi thường xuyên tập golf, học và chơi tennis, chèo thuyền, câu cá trên hồ. Chúng tôi cũng sử dụng bãi cỏ để tiếp bạn bè và thư giãn. Khu vườn còn là nơi cho chó vận động và trồng rau", Grealish viết.

Đơn xin cấp chứng nhận của Grealish nhận được sự ủng hộ từ người làm vườn trưởng gắn bó với khu đất suốt 27 năm, cũng như chủ sở hữu trước đây của biệt thự. Điều này càng củng cố tính hợp pháp của việc sử dụng khu vườn cho các hoạt động sinh hoạt và canh tác.

Grealish hiện có con gái 14 tháng tuổi, bé Mila Rose, với Sasha Attwood. Cuộc sống gia đình yên bình dường như giúp Grealish tìm thấy sự cân bằng giữa áp lực sân cỏ và đời sống riêng.