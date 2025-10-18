Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Grealish say xỉn

  • Thứ bảy, 18/10/2025 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Jack Grealish của Everton gây chú ý khi tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày tại Dubai (UAE) sau khi không được triệu tập lên tuyển Anh.

Bộ dạng say xỉn của Grealish (phải) ở Dubai.

Trong chuyến đi này, Grealish bị bắt gặp tận hưởng bầu không khí náo nhiệt tại quán rượu McCafferty’s, Jumeirah Village. Theo những người có mặt tại đó, tiền vệ người Anh rất thoải mái, cởi mở trò chuyện với người hâm mộ, thậm chí còn hào phóng mời đồ uống và bữa tối cho nhiều nhóm khách.

Một số người tiết lộ Grealish còn đùa rằng anh “phá rào” lệnh giới nghiêm 10 giờ tối mà HLV David Moyes áp dụng cho cầu thủ Everton, khi thực tế anh được nhìn thấy rời quán rượu sau 0h30. “Anh ấy còn cười nói có thể đổ lỗi cho chênh lệch múi giờ", một nhân chứng kể lại.

Grealish xuất hiện tại quán rượu trong trang phục giản dị với áo Gucci trắng, được mô tả là “hoàn toàn thoải mái và vui vẻ bên bạn bè”. Sasha Attwood, bạn gái lâu năm của Grealish, cũng đi cùng anh trong kỳ nghỉ này, giúp xóa tan những đồn đoán về mâu thuẫn giữa đôi bên.

Một nguồn tin cho biết: “Jack không nhắc gì đến việc vắng mặt ở đội tuyển. Anh ấy tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi cùng Sasha và bạn bè. Thật là một chàng trai vui tính và thân thiện".

Grealish đang tìm lại phong độ kể từ khi gia nhập Everton mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, anh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu gặp đội bóng chủ quản Man City tại vòng 8 Premier League đêm 18/10, theo điều khoản cho mượn giữa hai CLB.

Khoảnh khắc Grealish suýt ngã nhào khỏi xe bus Jack Grealish suýt té khỏi xe bus trong buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League mùa 2023/24.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

