Tiết lộ chấn động về HLV Shin Tae-yong ở Indonesia

  Thứ bảy, 18/10/2025 06:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những câu chuyện hậu trường đáng chú ý liên quan đến đội tuyển quốc gia Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong tiếp tục được hé lộ, trong bối cảnh nhiều CĐV muốn chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại.

HLV Shin Tae-yong không được lòng các cầu thủ nhập tịch Indonesia.

Theo Bola, trước thềm trận đấu quan trọng với Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, một cầu thủ chủ chốt của tuyển Indonesia bày tỏ ý định rời đội ngay trước khi trận đấu diễn ra. Hành động này gây xôn xao trong nội bộ tuyển Indonesia.

Nguyên nhân xuất phát từ việc chương trình huấn luyện của HLV Shin Tae-yong, vốn tập trung mạnh vào thể lực, không phù hợp với mong muốn của cầu thủ này. Ngôi sao nói trên kiên quyết muốn rời đội và không chịu thay đổi ý định ngay cả khi được huấn luyện viên Shin Tae-yong trực tiếp thuyết phục.

Nhưng không rõ sau đó ai đã thuyết phục cầu thủ này để tránh nảy sinh ồn ào. Theo tờ Detik, các quan chức của PSSI vào cuộc. Điều đáng chú ý hơn là cầu thủ này sau đó vẫn được xếp đá chính trong trận đấu.

Vụ việc này làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng bóng đá Indonesia, nhất là trong bối cảnh đội tuyển xứ vạn đảo vừa chia tay giấc mơ World Cup 2026.

Sau khi PSSI sa thải HLV Kluivert hôm 16/10, dư luận Indonesia nhắc lại vụ sa thải HLV Shin Tae-yong vào tháng 1. Tuy nhiên, PSSI và Chủ tịch Erick Thohir gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay HLV người Hàn Quốc, bởi ông mâu thuẫn với những cầu thủ nhập tịch.

Chủ tịch Erick Thohir từng thừa nhận đã có mâu thuẫn giữa HLV Shin và các cầu thủ. Bản thân HLV người Hàn Quốc tuần này cũng bác bỏ những tin đồn liên quan đến khả năng ông trở lại dẫn dắt “Garuda”.

Tường Linh

Shin Tae-yong Indonesia

