Guardiola để ngỏ khả năng đón Grealish trở lại Man City

HLV Pep Guardiola khẳng định cánh cửa trở lại Manchester City vẫn rộng mở với Jack Grealish, người đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Everton theo dạng cho mượn.

Jack Grealish đang hồi sinh phong độ trong màu áo Everton.

Gia nhập đội bóng vùng Merseyside từ tháng 8, Grealish nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của Everton. Tiền vệ 30 tuổi này từng sa sút phong độ và đánh mất vị trí ở Etihad, nhưng nay đang hồi sinh mạnh mẽ.

“Cậu ấy vẫn còn hợp đồng một năm với chúng tôi. Điều quan trọng là Grealish đã trở lại, thi đấu nhiều và có ảnh hưởng lớn trong các trận của Everton. Sau những gì đã xảy ra, có thể Man City sẽ muốn cậu ấy trở lại, nhưng tôi chưa biết. Mọi chuyện còn ở phía trước”, Guardiola chia sẻ trước trận gặp Everton sẽ diễn ra lúc 21h ngày 18/10.

Do điều khoản hợp đồng, Grealish sẽ không ra sân trước đội bóng chủ quản, song phong độ của anh khiến HLV người Tây Ban Nha đặc biệt chú ý.

Trong khi đó, Guardiola cũng ca ngợi Erling Haaland - người đang đạt phong độ hủy diệt với 21 bàn sau 12 trận cho Man City và tuyển Na Uy mùa này. “Nếu là HLV đối phương, tôi sẽ phải dùng bốn trung vệ để kèm cậu ấy”, Pep nói đùa.

Haaland hiện đã có 136 bàn cho Man City kể từ khi gia nhập năm 2022. Guardiola cho rằng học trò đang ở thời kỳ sung mãn nhất: “Cậu ấy đang cảm thấy rất tốt. Khi phong độ đi xuống, chúng tôi sẽ ở bên cạnh, còn bây giờ Haaland chẳng cần thêm lời khen nào nữa”.

Với Grealish tìm lại bản năng và Haaland thăng hoa, Man City có thể tự tin hướng đến giai đoạn tăng tốc trong cuộc đua Premier League mùa này.