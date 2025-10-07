Grealish quá khác biệt

Thomas Tuchel gạch tên Jack Grealish khỏi danh sách 24 cầu thủ tuyển Anh chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 10, nhưng trong tương lai, HLV này sẽ cần đến ngôi sao của Everton.

Với phong độ hiện tại, Grealish không chỉ là niềm hy vọng của Everton.

Gia nhập Everton theo dạng cho mượn từ Man City trong kỳ chuyển nhượng hè, Grealish nhanh chóng hồi sinh dưới bàn tay của HLV David Moyes. Anh thi đấu bùng nổ, được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng 8 của Premier League và trở thành hạt nhân trong lối chơi của "The Toffees".

Tuy nhiên, phong độ ấy không đủ giúp Grealish có chỗ ở tuyển Anh trong đợt tập trung tháng 10. Điều này khiến không ít CĐV "Tam sư" nổi giận, đặc biệt khi cựu sao Aston Villa tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 2-1 của Everton trước Crystal Palace hôm 5/10, chỉ vài ngày sau khi tuyển Anh công bố danh sách.

Tầm ảnh hưởng

Không chỉ là pha lập công phút 90+6 giúp Everton lội ngược dòng thắng 2-1 trên sân nhà, chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại của Palace, Grealish còn tạo tầm ảnh hưởng lớn hơn. Người hâm mộ Everton hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cách chơi bóng đầy mê hoặc của Grealish.

Với 4 pha kiến tạo và 1 bàn thắng chỉ trong 7 trận đấu, anh chứng minh rằng mình vẫn là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá xứ sương mù. Sau giai đoạn khó khăn tại Manchester City, nơi anh phải đối mặt với áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt, Grealish tìm lại ánh hào quang của mình trong màu áo Everton.

Grealish gia nhập Manchester City vào năm 2021 với mức giá kỷ lục 117 triệu euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng này. Tuy nhiên, thời gian ở Etihad không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Dù từng được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt trong hệ thống của Pep Guardiola, Grealish phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn, bao gồm chấn thương và sự cạnh tranh từ các ngôi sao khác.

Chuyển đến Everton, Grealish có cơ hội làm mới sự nghiệp và lấy lại sự tự tin, chứng tỏ cho người ta thấy đẳng cấp của anh vẫn còn đó. HLV David Moyes của Everton nói: "Grealish là một nhạc trưởng đích thực, người có thể làm thay đổi cục diện trận đấu".

Quả thật, tại Everton, Grealish chơi như một "số 10", được nhận bóng và làm mọi điều mình muốn. Anh là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của đội bóng thành phố cảng.

Grealish có tài năng và phong cách thi đấu đầy độc đáo.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại nặng tính hệ thống và tập thể, việc HLV David Moyes trao cho Grealish sự tự do rất lớn từ đầu mùa nói lên tất cả. Bàn thắng vào lưới Crystal Palace vừa qua chỉ là nét chấm phá cuối cùng cho giá trị của Grealish.

Bản lĩnh và khả năng tạo ra khác biệt của Grealish trong những khoảnh khắc quyết định vẫn là "của hiếm" ở Ngoại hạng Anh hiện tại.

Tuyển Anh cần Grealish

Với phong độ hiện tại, Grealish không chỉ là niềm hy vọng của Everton trong cuộc chiến sinh tồn tại Premier League. Tuyển Anh và thậm chí Manchester City có thể kỳ vọng nhiều hơn vào ngôi sao này.

Những pha rê bóng lắt léo, khả năng giữ bóng dưới áp lực và sự sáng tạo trong cách chơi khiến anh trở thành cá tính độc đáo bậc nhất tại Premier League 2025/26. Hình ảnh này của Grealish gợi nhớ đến giai đoạn anh thăng hoa tại Aston Villa trước khi đến Man City. So với Jude Bellingham, Phil Foden hay Saka, Grealish mang một màu sắc và phong cách thi đấu khác hoàn toàn.

Không cầu thủ nào trong số dàn sao tuyển Anh hiện tại được trao sự tự do và thi đấu với tâm thế "nhạc trưởng" như Grealish. Bellingham, Foden hay Saka đều chỉ như mảnh ghép trong một hệ thống chuẩn chỉnh tại Real, Arsenal hay Man City.

Ở Everton, Grealish có sự tự do trong thi đấu để tạo ra những khoảnh khắc ma thuật. Nếu tuyển Anh muốn vô địch World Cup 2026, họ cần những người biết cách tạo đột biến như Grealish.

Với Man City, tương lai của Grealish tại Etihad vẫn còn, đặc biệt khi hợp đồng giữa anh và CLB kéo dài đến năm 2027. Ở tuổi 29, cầu thủ chạy cánh người Anh chưa hết thời. Nếu Grealish cứ tiếp tục tỏa sáng như thế này, Pep lẫn Tuchel chắc chắn phải cân nhắc lại việc trọng dụng Grealish.