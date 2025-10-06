Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình cảnh trớ trêu của Pogba

  • Thứ hai, 6/10/2025 19:22 (GMT+7)
AS Monaco chuẩn bị sa thải HLV Adi Hutter, đẩy đội bóng rơi vào cảnh hỗn loạn khi mùa giải 2025/26 mới trôi qua khoảng 2 tháng.

Lần gần nhất Pogba ra sân là từ tháng 9/2023.

Theo L'Équipe, phong độ thiếu ổn định gần đây của Monaco và sự bất mãn trong phòng thay đồ khiến ban lãnh đạo CLB Pháp lo ngại. HLV Hutter gần như sẽ bị sa thải ngay trong kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia vào tuần này.

Động thái của ban lãnh đạo Monaco khiến Pogba rơi vào tình cảnh trớ trêu. HLV Adi Hutter là người rất ủng hộ việc ký hợp đồng với Pogba hè này, đồng thời sẵn sàng trao cho tiền vệ người Pháp cơ hội.

Nếu HLV Hutter bị sa thải, Pogba sẽ phải làm việc với một chiến lược gia mới khi chưa thi đấu chính thức cho Monaco. Hôm 4/10, HLV Hutter xác nhận ông lên kế hoạch để Pogba ra sân trong trận đấu với Angers vào ngày 19/10. Đó có thể là bước ngoặt lớn cho tiền vệ người Pháp.

Nhưng với việc HLV Hutter sắp bị sa thải, Pogba chưa chắc có cơ hội thi đấu. Tình hình ở đội bóng Công quốc hiện khá tệ. Trận hòa 2-2 trước Nice ở vòng 7 Ligue 1 cuối tuần qua khiến CLB tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH.

Monaco trải qua chuỗi trận tệ hại khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, bao gồm thất bại nặng nề 1-4 trước Brugge ở Champions League. Sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo CLB dường như đến giới hạn, và việc thay thế HLV Hutter đã được quyết định.

