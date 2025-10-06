HLV vô danh tạo hiện tượng ở La Liga

Với nhiều người hâm mộ phổ thông, Matías Almeyda là một cái tên còn xa lạ. Nhưng HLV này đang tạo nên bất ngờ lớn cùng Sevilla mùa này.

Matías Almeyda giúp Sevilla hạ Barca 4-1.

Tối 5/10, Sevilla hạ Barcelona tới 4-1 ở vòng 8 La Liga. Ít ai ngờ một đội bóng gặp khó khăn tài chính từ đầu mùa và được kỳ vọng đua trụ hạng lại chơi hay đến vậy.

Dưới bàn tay dẫn dắt của Almeyda, Sevilla đang có khởi đầu hứa hẹn tại La Liga 2025/26. Sau 8 trận, Sevilla có 13 điểm, chỉ kém đội đứng thứ ba Villarreal 3 điểm. Đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng, bởi đầu mùa ai cũng nghĩ Sevilla sẽ phải đua trụ hạng.

Tình hình tài chính bấp bênh từng đẩy Sevilla vào thế khó, ra sân với đội hình thiếu hụt nghiêm trọng. Trong hai mùa giải liên tiếp, đội bóng xứ Andalusia vượt quá giới hạn quỹ lương theo quy định nghiêm ngặt của La Liga, buộc phải bán cầu thủ để cân bằng tài chính trước khi chiêu mộ tân binh.

Mùa hè 2025 tại Sevilla vì thế diễn ra trong lặng lẽ, khi CLB chỉ đón được các tân binh: Alexis Sanchez, Alfon Gonzalez, Gabriel Suazo (chuyển nhượng tự do) và thủ môn Odysseas Vlachodimos (mượn từ Nottingham Forest).

Hồi tháng 6, Sevilla - sau mùa 2024/25 thảm họa xếp thứ 17 tại La Liga, suýt rớt hạng và không dự cúp châu Âu - chiêu mộ Almeyda với hợp đồng ba năm đến 2028. Đây là HLV thứ 8 của họ trong ba năm, cho thấy sự bất ổn nơi thượng tầng.

Vị chiến lược gia người Argentina này ban đầu chịu nhiều nghi ngờ trước khi đến Sevilla, bởi ông chưa để lại dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp huấn luyện ở các giải đấu lớn châu Âu.

Sevilla đang bay cao.

Dưới bàn tay Almeyda, Sevilla nhanh chóng hồi sinh. Họ thể hiện lối chơi cường độ cao, hung hãn và trực diện. HLV Del Bosque bình luận HLV mới đã khơi dậy tinh thần "Sevillismo", thứ phai nhạt nhiều năm qua.

Triết lý bóng đá của Almeyda chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người thầy Marcelo Bielsa: pressing cường độ cao, tấn công dồn dập và đánh dấu người chặt chẽ. Đặc biệt, ông tích hợp "Mã Bushido" - bộ quy tắc đạo đức samurai Nhật Bản - vào đào tạo, nhấn mạnh các giá trị như dũng cảm, trung thực, tôn trọng và tự kiểm soát, giúp các cầu thủ không chỉ mạnh mẽ về thể chất mà còn vững vàng tinh thần.

Nhờ Almeyda, Alexis Sanchez, cầu thủ tưởng như hết thời lại hồi sinh. Chân sút người Chile đến Sevilla hồi tháng trước theo dạng tự do, trong nỗ lực cứu vãn giai đoạn cuối của sự nghiệp. Các trụ cột khác của đội như Vargas, Suazo, Sow và Mendy bùng nổ, dẫn đến chiến thắng đậm đà trước Barcelona và vị trí trong top 6 La Liga hiện tại.

Ông cũng ưu tiên sơ đồ 4-4-2 kim cương, tận dụng chiều sâu đội hình với sự hỗ trợ từ Erik Lamela – cựu cầu thủ nay làm trợ lý. Dù đối mặt thách thức tài chính, Almeyda đang xây dựng nền tảng vững chắc cho Sevilla. Chiến thắng khó tin 4-1 trước Barca vừa qua là minh chứng. Nhờ tài cầm quân của Almeyda, Sevilla đang khiến tất cả phải thán phục dù có lực lượng khiêm tốn.