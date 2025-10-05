Địa chấn tại La Liga

Đêm 5/10, Barcelona lần đầu thua Sevilla tại La Liga sau 10 năm, qua đó mất luôn ngôi đầu vào tay Real Madrid.

Tỷ số: Sevilla 4-1 Barcelona Cầu thủ ghi bàn: Alexis Sanchez (14'), Isaac Romero (37'), Marcus Rashford (52'), Jose Carmona (90'), Akor Adams (90+7').

Trên sân Sanchez Pizjuan, người hâm mộ được chứng kiến điều bất ngờ, khi Barcelona bị dồn ép đến nghẹt thở. Sevilla tận dụng sự lỏng lẻo nơi hàng thủ của đội khách để tổ chức những pha tấn công dồn dập.

Ngay phút 11, nỗ lực của chủ nhà đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Ronald Araujo, trung vệ mang băng đội trưởng của Barca có pha phạm lõi non nớt, dẫn đến phạt đền. Alexis Sanchez lạnh lùng xé lưới CLB cũ rồi ăn mừng cuồng nhiệt.

Bàn thua khiến hàng thủ Barca lúng túng. Araujo, Pau Curbasi và Gerard Martin liên tục mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện để các chân sút đội chủ nhà áp sát khung thành. Szczesny đã làm mọi thứ có thể nhưng chỉ giúp nhà đương kim vô địch La Liga trụ vững đến phút 37. Xuất phát từ sai lầm của Jules Kounde, Ruben Vargas thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền ngang để Isaac Romero dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Sevilla thăng hoa trong hiệp một.

Ít phút cuối hiệp một, Barca mới có cơ hội vùng lên. Sau cơ hội đối mặt bị bỏ lỡ, Marcus Rashford thắp lại hy vọng cho đội khách với pha chọn vị trí, dứt điểm chuẩn xác từ đường treo bóng của Pedri ở phút bù giờ 45+8.

Cựu tiền đạo MU có phong độ ấn tượng khi góp công vào 8 bàn thắng cho Barca trong 7 lần ra sân gần nhất.

Ngay đầu hiệp hai, CĐV Barca nín thở khi chứng kiến tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Alejandro Balde. May mắn khi trọng tài chính từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền, sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR.

Phút 75, Adan Januzaj, một cựu cầu thủ MU khác được tung vào sân. Ngay lập tức, tiền vệ người Bỉ đã mắc sai lầm dẫn đến phạt đền, sau tình huống kéo ngã Balde trong vùng cấm. Robert Lewandowski có cơ hội bằng vàng nhưng anh lại sút bóng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đồng đội và ban huấn luyện.

Khoảnh khắc tội đồ của Lewandowski.

7 phút sau, Lewy ghi dấu ấn bằng đường chuyền đặt đồng đội trẻ Roony Bardghji vào vị trí đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ sinh năm 2005 lại đi quá nhẹ.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Roony lại đối mặt thủ môn nhưng vẫn thất bại. Đội khách phung phí quá nhiều cơ hội để rồi trả giá đắt bằng bằng bàn thua thứ 3. Từ một pha phản công sắc bén, Carmona thoát xuống rất nhanh, trước khi tung cú sút chìm vào góc xa, hạ gục Szczesny.

Đoàn quân của Hansi Flick dồn lên trong vô vọng, để rồi nhận bàn thua thứ 4 ở phút 90+7, sau pha dứt điểm cận thành đơn giản của Akor Adams.

Barca thua trận đầu tại La Liga mùa này, đồng thời cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngôi đầu La Liga chính thức trở lại với Real Madrid với 2 điểm nhiều hơn đại kình địch xứ Catalonia.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.