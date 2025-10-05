Pep: 'Haaland ngu ngốc mới ký với Barcelona'

HLV Pep Guardiola lên tiếng bác bỏ khả năng Erling Haaland có thể rời Man City để chuyển tới Barcelona trong tương lai.

Haaland được Barcelona săn đón. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đưa Haaland vào danh sách mục tiêu hàng đầu nếu ông tái tranh cử. Đội bóng xứ Catalonia đang mơ về viễn cảnh kết hợp Haaland cùng dàn sao trẻ như Lamine Yamal hay Pedri để xây dựng thế hệ mới.

Trước thông tin này, Guardiola tỏ ra thoải mái và châm biếm: “Tôi nghĩ Haaland không ngu ngốc đến mức ký một bản hợp đồng mà anh ấy không có ý định thực hiện. Cậu ấy biết mình muốn gì và đang rất hạnh phúc ở đây”.

Dù vậy, Guardiola cũng thừa nhận bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ: “Không ai đoán trước được tương lai. Nhưng hiện tại, cậu ấy có một hợp đồng rất dài với Man City và đang ghi bàn đều đặn”.

HLV trưởng Man City cũng cho rằng việc đội bóng cũ Barcelona khao khát Haaland là điều dễ hiểu: “Hãy nói cho tôi biết có CLB nào trên thế giới không mơ sở hữu Haaland? Nếu cậu ấy không ở Man City, chắc chắn chúng tôi cũng ao ước có được cậu ấy”.

Ở mùa giải 2025/26, Haaland đang có phong độ bùng nổ khi ghi 11 bàn chỉ sau 8 trận trên mọi đấu trường. Tiền đạo 25 tuổi mới gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2034, thể hiện cam kết dài hạn với đội chủ sân Etihad.

Với phong độ hiện tại, chân sút người Na Uy vẫn là trung tâm trong kế hoạch chinh phục danh hiệu của Man City ở mùa giải này và xa hơn nữa.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.