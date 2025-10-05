Khoảnh khắc gây sốt của Lammens

Hình ảnh Senne Lammens hò hét chỉ đạo hàng phòng ngự MU lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland thuộc vòng 7 Premier League đêm 4/10.

Lammens hò hét chỉ đạo hàng thủ MU trong trận ra mắt.

Ngay trong lần đầu ra sân cho đội một "Quỷ đỏ", thủ thành 23 tuổi người Bỉ lập tức thể hiện cá tính mạnh mẽ, đồng thời bộc lộ sự tự tin và khả năng lãnh đạo đáng nể.

Đoạn video lan truyền cho thấy Lammens ra hiệu quyết liệt cho các hậu vệ giữ cự ly và bọc lót vị trí ở thời điểm cuối trận. Giọng hét vang dội, cử chỉ dứt khoát cùng ánh mắt tập trung của Lammens gây ấn tượng mạnh.

"23 tuổi mà ra lệnh cho cả hàng thủ như một thủ lĩnh thực thụ", một CĐV bình luận trên X. Nhiều người thậm chí ví von: "Lâu lắm rồi Old Trafford mới chứng kiến một thủ môn biết quát hàng thủ như thế".

Sau trận, đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi. Với CĐV MU, đó là tín hiệu hứa hẹn về một chốt chặn có thể mang lại sự yên tâm cho CLB chủ sân Old Trafford – điều họ chờ đợi suốt nhiều năm.

Lammens được HLV Ruben Amorim trao cơ hội bắt chính và nhanh chóng chứng minh giá trị. Không chỉ vững vàng trong khung gỗ, Lammens còn thể hiện khả năng giao tiếp và điều phối cực tốt. Đặc biệt, anh duy trì sự tập trung suốt hơn 90 phút.

Cảm giác hàng thủ MU không còn lúng túng trước những pha bóng bổng khi Lammens làm chủ được không gian và ra vào hợp lý. 3 pha cứu thua, 1 lần lao ra phá bóng thành công, 2 lần bắt bóng bổng chính xác và 11 lần thu hồi bóng là những gì Lammens thể hiện trước Sunderland.