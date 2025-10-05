Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
90 phút của Senne Lammens

  Chủ nhật, 5/10/2025 05:35 (GMT+7)
Tối 4/10, Senne Lammens thi đấu ấn tượng giúp MU thắng Sunderland với tỷ số 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

Lammens ghi dấu ấn ngay trong lần ra mắt MU.

HLV Ruben Amorim gây chú ý khi trao suất bắt chính cho Lammens trong trận tiếp Sunderland tại Old Trafford. Đây là màn ra mắt của thủ môn người Bỉ kể từ khi cập bến MU ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025 với mức phí 18,2 triệu bảng.

Quyết định gạt Altay Bayındır lên ghế dự bị được Amorim lý giải ngắn gọn: "Chúng tôi buộc xoay tua đội hình. Ai cũng phải sẵn sàng. Mỗi đối thủ đòi hỏi những cầu thủ khác nhau để giành chiến thắng".

Trên sân, Lammens nhanh chóng cho thấy vì sao anh được chọn. Thủ môn 22 tuổi giữ khung gỗ điềm tĩnh, xử lý bóng bổng chắc tay, phân phối bóng dài chính xác cho Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo, giúp MU thoát pressing nhiều lần.

90 phút trước Sunderland, Lammens thực hiện 3 pha cứu thua, 1 lần lao ra phá bóng thành công, 2 lần bắt bóng bỏng chính xác và 1 pha giải nguy. Anh được Sofa Score chấm 7,8 điểm cùng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Phản ứng trên mạng xã hội của CĐV MU nhìn chung tích cực. Nhiều ý kiến ca ngợi Lammens như "ra vào hợp lý", "làm chủ khu vực 5,50 m", "điểm tĩnh, chuyền dài hiệu quả", qua đó mang lại sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự vốn chịu nhiều áp lực từ đầu mùa.

Trận này, "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 2–0 nhờ các bàn thắng của Mason Mount và Sesko. Kết quả phần nào giải tỏa sức ép cho HLV Amorim sau giai đoạn khởi đầu chật vật, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh vị trí thú vị trong khung gỗ khi Lammens lập tức ghi điểm ở lần đầu bắt chính.

