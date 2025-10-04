Sesko ghi bàn, MU hạ đội hạng 6 Premier League

Tân binh người Slovenia ghi bàn ở trận thứ 2 liên tiếp giúp MU đánh bại Sunderland 2-0 ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh vào đêm 4/10.

Khi bị dồn vào đường cùng, MU bất ngờ có màn trình diễn bay bổng trước đối thủ đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với sự trở lại của Mason Mount, MU có hiệp một hay nhất từ đầu mùa với tỷ lệ cầm bóng 52% cùng 9 cú dứt điểm, trong đó có đến 5 lần bóng đi trúng đích.

Nỗ lực tấn công của chủ nhà được đền đáp ở ngay phút thứ 8. Mount gây ấn tượng với pha khống chế gọn đường chuyền từ cánh phải của Bryan Mbeumo, trước khi dứt điểm ngay vào góc xa, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Sau bàn mở tỷ số, "Quỷ đỏ" tạo sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Sunderland. Cơ hội liên tiếp đến với Amad Diallo, Mbeumo, Bruno Fernandes nhưng bộ ba này đều không thể thắng phản xạ xuất sắc của Robin Roefs.

MU tấn công dồn dập trong hiệp một.

Thủ môn người Hà Lan đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho những sai sót nơi hàng thủ. Phút 31, Nordi Mukiele phá bóng bằng đầu lỗi, tạo cơ hội cho Benjamin Sesko dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho MU. Tiền đạo người Slovenia ghi bàn trong 2 trận liên tiếp nhưng đều không do đồng đội kiến tạo mà nhờ sai lầm của đối phương.

Ngoài ra, CĐV cũng được chứng kiến bài tấn công lạ lẫm của đội chủ sân Old Trafford, đó là những pha ném biên mạnh được thực hiện bởi Diogo Dalot. Hàng thủ Sunderland tỏ rõ sự lúng túng và suýt nhận bàn thua thứ 3 ở phút 34.

Kịch tính được đẩy lên ở quãng thời gian bù giờ hiệp một. Trọng tài chính Stuart Attwell dừng trận đấu, xem lại video làm chậm pha cao chân của Sesko với cầu thủ đội khách trong vùng cấm. Khán đài Old Trafford nín thở, để rồi vỡ òa cảm xúc khi ông Attwell thông báo không có phạt đền cho "Mèo đen".

VAR từ chối phạt đền của đội khách.

Senne Lammens, thủ môn sinh năm 2003, có hiệp một khá ấn tượng khi cho thấy khả năng ra vào và xử lý bóng bằng chân ổn hơn đồng đội Altay Bayindir.

Ngay đầu hiệp hai, MU lại dồn ép Sunderland. Sau cơ hội bị Mbeumo, Sesko bỏ lỡ, chủ nhà phải chịu một đợt phản công của đối thủ. Lammens lao ra, cản đà thoát xuống của Traore. Granit Xhaka đòi phạt đền hoặc thẻ đỏ cho thủ môn đội khách nhưng trọng tài chính vẫn nói không.

Khoảng thời gian còn lại, cả MU lẫn Sunderland đều thi đấu chùng xuống và không tạo ra nhiều cơ hội. Matheus Cunha hoạt động năng nổ nhất trên sân với nhiều nỗ lực đột phá nhưng cựu cầu thủ Wolves vẫn chưa thể mở tài khoản bàn thắng trong màu áo MU.

Phút 90, hàng thủ chủ nhà để lộ khoảng trống, tạo cơ hội cho Yegor Yarmolyuk xâm nhập vùng cấm. Lammens có pha cản phá xuất sắc và nhận tràng pháo tay từ khắp khán đài.

Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho chủ nhà. MU tìm lại sự tự tin sau quãng thời gian khó khăn và tạm vươn lên thứ 8.

Trong khi đó, Manchester vẫn là nơi đi dễ khó về với Sunderland. CLB này chỉ thắng 1 trong 30 chuyến hành quân đến thành phố này gần nhất (hòa 4, thua 25).

