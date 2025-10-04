Bão tin Amorim bị sa thải nổ ra trước trận MU - Sunderland

Vài giờ trước khi MU tiếp đón Sunderland tại Old Trafford vào tối 4/10, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Ruben Amorim đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

HLV Amorim có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào.

Theo The Telegraph, ban lãnh đạo MU bắt đầu mất kiên nhẫn với HLV người Bồ Đào Nha sau thất bại 1-3 trước Brentford ở vòng trước. Trận thua khiến đội chủ sân Old Trafford rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ giành 7 điểm sau 6 trận và để lọt lưới 11 bàn.

Dù nhận được sự ủng hộ công khai từ Sir Jim Ratcliffe, bầu không khí ở Carrington trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nguồn tin từ nội bộ cho biết nhiều thành viên trong ban điều hành "đang mất niềm tin" vào khả năng xoay chuyển tình hình của chiến lược gia 40 tuổi.

Trong buổi họp báo trước trận, Amorim thừa nhận áp lực là cực lớn và không né tránh khả năng bị sa thải nếu kết quả không sớm được cải thiện.

"Chúng tôi hiểu rằng để dự án tiếp tục, cần có kết quả. Sẽ đến lúc không ai còn có thể kiên nhẫn được nữa, vì đây là một CLB lớn, có hai ông chủ và rất nhiều nhà tài trợ", Amorim nói thẳng. "Bóng đá là vậy, chỉ cần một trận thắng là có thêm hy vọng. Nhưng nếu không thắng, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát. Tôi không sợ mất việc, điều khiến tôi đau là những trận thua".

Amorim đối mặt với nguy cơ bị sa thải nếu MU thua Sunderland.

Trận gặp Sunderland không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là trận "sinh tử" cho chính Amorim. Đội bóng tân binh của HLV Regis Le Bris đang có phong độ đáng nể với 3 chiến thắng và chỉ 1 thất bại sau 6 vòng. Nếu tiếp tục gây bất ngờ tại Old Trafford, họ hoàn toàn có thể leo lên vị trí nhì bảng.

Ngược lại, nếu MU thắng, họ sẽ tạm trở lại nửa trên BXH với một kết quả có thể giúp Amorim kéo dài thời gian tại vị. Nhưng với sự kiên nhẫn dần cạn kiệt từ giới chủ, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của ông tại Old Trafford.

Trong bối cảnh đó, các nguồn tin từ Anh bắt đầu liệt kê những cái tên nằm trong danh sách thay thế tiềm năng gồm Oliver Glasner (Crystal Palace) và Andoni Iraola (Bournemouth).

Trận đấu với Sunderland vì thế có thể là cuộc chiến giữ ghế HLV trưởng của Amorim ở Manchester United. Một thất bại nữa, Amorim sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong chuỗi biến động chưa hồi kết tại Old Trafford.