Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Amorim lo bị MU sa thải

  • Thứ bảy, 4/10/2025 06:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ruben Amorim thừa nhận có thể khó giữ ghế HLV trưởng tại Manchester United nếu đội bóng tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Amorim khẳng định vị trí của ông ở MU không còn an toàn.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đối diện với áp lực cực lớn trước trận gặp Sunderland trên sân Old Trafford thuộc vòng 7 Premier League vào tối 4/10 (giờ Hà Nội). Dù các nguồn tin nội bộ khẳng định CLB chưa có kế hoạch thay HLV, tình hình không ủng hộ Amorim.

Trong buổi họp báo, Amorim nói thẳng: "Không ai ở đây ngây thơ cả. Chúng tôi hiểu rằng cần kết quả để duy trì dự án. Sẽ đến một thời điểm mà điều đó trở nên không thể, bởi đây là một CLB rất lớn, với nhiều nhà tài trợ và hai ông chủ. Anh không thể chạy trốn khỏi kết quả".

Dù vậy, Amorim khẳng định sẽ không từ chức, mà để quyết định tương lai cho ban lãnh đạo. HLV 40 tuổi muốn các cầu thủ "nói chuyện trên sân" bằng một chiến thắng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 - thời điểm nhạy cảm mà các đội bóng thường thay HLV.

Ngoài ra, Amorim cũng từ chối thay đổi hệ thống chiến thuật quen thuộc: "Không phải lúc để nói, mà là lúc để thể hiện. Tôi muốn đội bóng thắng hay thua cũng chơi cùng cách, cùng cường độ, cùng sự tập trung. Khi làm được như thế, hệ thống không còn là vấn đề".

Sau 6 vòng đấu, MU chỉ đứng thứ 14, thua 3 trận và mới thắng 9/33 trận Ngoại hạng Anh kể từ khi Amorim nhậm chức 11 tháng trước. Trận thua 1-3 trước Brentford vòng vừa rồi càng khiến sự kiên nhẫn của người hâm mộ và giới chủ bị thử thách.

Yamal lại gây tranh cãi

Barcelona xác nhận Lamine Yamal nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần do tái phát chấn thương vùng mu, vấn đề từng khiến anh bỏ lỡ 4 trận trong tháng 9.

2 giờ trước

Amorim bất lực nhìn 'người thừa' MU thăng hoa ở trời Âu

Trong khi Manchester United loạng choạng tìm lại thăng bằng dưới triều đại Ruben Amorim, những cầu thủ từng bị ông gạt phũ phàng khỏi đội hình lại đang hồi sinh rực rỡ ở trời Âu.

16 giờ trước

MU ra phán quyết về Amorim

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục dẫn dắt MU ngay cả khi để thua Sunderland vào cuối tuần này.

16 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Amorim lo bị sa thải Amorim MU sa thải

    Đọc tiếp

    Inter Miami chieu mo cuu sao Real Madrid hinh anh

    Inter Miami chiêu mộ cựu sao Real Madrid

    51 phút trước 06:42 4/10/2025

    0

    Inter Miami đang tiến hành các cuộc đàm phán chuyển nhượng để chiêu mộ hậu vệ trái Sergio Reguilon, động thái gây bất ngờ cho nhiều người.

    Onana gay ngo ngang hinh anh

    Onana gây ngỡ ngàng

    56 phút trước 06:37 4/10/2025

    0

    Rạng sáng 4/10, Andre Onana có màn trình diễn đỉnh cao giúp Trabzonspor thắng đậm Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

    Ke hoach thay Amorim cua MU hinh anh

    Kế hoạch thay Amorim của MU

    1 giờ trước 06:10 4/10/2025

    0

    Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United đang bị đặt dấu hỏi lớn sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý