Amorim lo bị MU sa thải

Ruben Amorim thừa nhận có thể khó giữ ghế HLV trưởng tại Manchester United nếu đội bóng tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Amorim khẳng định vị trí của ông ở MU không còn an toàn.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đối diện với áp lực cực lớn trước trận gặp Sunderland trên sân Old Trafford thuộc vòng 7 Premier League vào tối 4/10 (giờ Hà Nội). Dù các nguồn tin nội bộ khẳng định CLB chưa có kế hoạch thay HLV, tình hình không ủng hộ Amorim.

Trong buổi họp báo, Amorim nói thẳng: "Không ai ở đây ngây thơ cả. Chúng tôi hiểu rằng cần kết quả để duy trì dự án. Sẽ đến một thời điểm mà điều đó trở nên không thể, bởi đây là một CLB rất lớn, với nhiều nhà tài trợ và hai ông chủ. Anh không thể chạy trốn khỏi kết quả".

Dù vậy, Amorim khẳng định sẽ không từ chức, mà để quyết định tương lai cho ban lãnh đạo. HLV 40 tuổi muốn các cầu thủ "nói chuyện trên sân" bằng một chiến thắng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 - thời điểm nhạy cảm mà các đội bóng thường thay HLV.

Ngoài ra, Amorim cũng từ chối thay đổi hệ thống chiến thuật quen thuộc: "Không phải lúc để nói, mà là lúc để thể hiện. Tôi muốn đội bóng thắng hay thua cũng chơi cùng cách, cùng cường độ, cùng sự tập trung. Khi làm được như thế, hệ thống không còn là vấn đề".

Sau 6 vòng đấu, MU chỉ đứng thứ 14, thua 3 trận và mới thắng 9/33 trận Ngoại hạng Anh kể từ khi Amorim nhậm chức 11 tháng trước. Trận thua 1-3 trước Brentford vòng vừa rồi càng khiến sự kiên nhẫn của người hâm mộ và giới chủ bị thử thách.