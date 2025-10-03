MU ra phán quyết về Amorim

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục dẫn dắt MU ngay cả khi để thua Sunderland vào cuối tuần này.

Amorim sẽ không bị sa thải vào cuối tuần này.

21h ngày mai (4/10), Manchester United sẽ tiếp đón Sunderland. CLB mới thăng hạng trở thành hiện tượng ở mùa này với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhiều người hâm mộ cho rằng Ruben Amorim sẽ bị sa thải, nếu "Quỷ đỏ" nhận thất bại trước "Mèo đen" ngay tại Old Trafford, điều chưa từng xảy ra từ năm 2014.

Tuy nhiên, theo The Athletic, ban lãnh đạo MU vẫn đặt niềm tin vào Amorim. Ngay cả khi chủ nhà thất bại vào cuối tuần này, cựu thuyền trưởng Sporting vẫn tại vị.

"Sir Jim Ratcliffe muốn để Amorim dẫn dắt MU trọn vẹn một mùa giải trước khi đưa ra quyết định", tờ báo Anh tiết lộ.

Trận thua 1-3 trước Brentford cuối tuần qua không chỉ khiến "Quỷ đỏ" mắc kẹt ở nửa dưới bảng xếp hạng mà còn phơi bày thực tế cay đắng, đó là họ vẫn chưa thể giành nổi hai chiến thắng liên tiếp kể từ khi Amorim lên nắm quyền.

Thành tích hiện tại của Amorim cũng đáng báo động, khi ông chỉ tích lũy được 34 điểm, con số thấp hơn mọi HLV từng được bổ nhiệm ở Ngoại hạng Anh. Đây có thể là dấu chấm hết cho nhiệm kỳ vốn đã đầy thất vọng của ông tại Old Trafford nếu tình hình không sớm cải thiện.

Dẫu vậy, một tia hy vọng nhỏ nhoi dành cho Man United nằm ở sân nhà, nơi họ vừa có được hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, thử thách phía trước không hề dễ dàng khi Sunderland sẽ hành quân tới Old Trafford với phong độ ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của Regis Le Bris, đội bóng tân binh này đã giành tới 11 điểm, khởi đầu tốt nhất của một tân binh kể từ West Ham mùa 2012/13.