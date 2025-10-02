Muller đi vào lịch sử

Thomas Muller trở thành cầu thủ Đức giàu thành tích nhất lịch sử với 35 danh hiệu, sau khi góp công đưa Vancouver Whitecaps vô địch giải VĐQG Canada (Canadian Premier League).

Thomas Müller, ở tuổi 36, đang viết tiếp chương mới trong sự nghiệp lẫy lừng.

Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn từ chấm 11 m, sau đó đóng góp một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước kình địch cùng thành phố Vancouver FC.

Với lợi thế sân nhà và kinh nghiệm vượt trội, Whitecaps kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng thuyết phục, hoàn tất chức vô địch thứ 4 liên tiếp – điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Đây cũng là bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp thi đấu của Muller cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Với danh hiệu thứ 35 này, Muller vượt qua người đồng đội cũ tại Bayern Munich và tuyển Đức, Toni Kroos (giải nghệ năm 2024), để trở thành cầu thủ Đức thành công nhất lịch sử về mặt danh hiệu.

Trước khi gia nhập Vancouver Whitecaps vào tháng 8 với bản hợp đồng đến hết mùa 2026 (bao gồm tùy chọn gia hạn), Muller đã sở hữu bộ sưu tập ấn tượng: 13 chức vô địch Bundesliga, 6 DFB-Pokal, 2 UEFA Champions League và 1 FIFA World Cup 2014, cùng nhiều danh hiệu khác.

Kể từ khi đặt chân đến MLS, Muller nhanh chóng hòa nhập, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo chỉ trong 5 trận đầu tiên, bao gồm hat-trick trước Philadelphia Union tại MLS. Chân sút người Đức đang mang đến nhiều hứa hẹn cho Vancouver Whitecaps.