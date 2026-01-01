Tình trạng hiện tại của Anthony Joshua

Anthony Joshua thoát chết trong gang tấc, sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hai người bạn thân tại Nigeria.

Anthony Joshua có thể xuất viện và tới nhà tang lễ tiễn biệt hai người bạn thân.

Truyền thông Anh mô tả Joshua thoát nạn một cách khó tin và sống sót thần kỳ, khi võ sĩ 36 tuổi may mắn không bị gãy chiếc xương nào. Anh được xuất viện để tiếp tục hồi phục tại nhà riêng ở Nigeria.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 29/12, khi chiếc Lexus chở Joshua va chạm nghiêm trọng trên đường. Hai người đi cùng anh là Sina Ghami và Latif Ayodele thiệt mạng tại chỗ. Nguồn tin thân cận cho biết Joshua và tài xế thuê tại địa phương ngồi ở phía đối diện với hai nạn nhân, nhờ đó thoát khỏi hậu quả thảm khốc trong gang tấc.

Sau vụ va chạm, Joshua được đưa khẩn cấp tới Bệnh viện ở Lagos. Anh cảm thấy đau buốt ở đầu gối và la hét trong đau đớn khi được đưa ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, các xét nghiệm sau đó xác nhận Joshua không bị chấn thương xương nghiêm trọng. Dù vậy, các nguồn tin cho biết nỗi lo lớn nhất lúc này không nằm ở thể chất, mà là cú sốc tâm lý sau thảm kịch.

Joshua cùng mẹ tới nhà tang lễ để tiễn biệt hai người bạn thân, trong thời điểm thi thể của họ được chuẩn bị đưa về Anh. Chính quyền Nigeria xác nhận Joshua được xuất viện và đủ điều kiện hồi phục tại nhà.

Theo cơ quan an toàn giao thông Nigeria, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lốp, trong bối cảnh tài xế được cho là chạy quá tốc độ và vượt ẩu. Tài xế xe SUV làm việc với cảnh sát và có thể đối mặt nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, tài xế xe tải liên quan đã rời khỏi hiện trường và đang bị truy tìm.