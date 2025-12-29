Anthony Joshua nhập viện sau vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết

Làng quyền anh thế giới bàng hoàng trước thông tin Anthony Joshua liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nigeria khiến 2 người thiệt mạng.

Anthony Joshua choáng váng sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Theo truyền thông quốc tế, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Ogun - Lagos, thời điểm Joshua đang có mặt tại quê gốc Nigeria. Anh thực hiện chuyến đi chỉ 10 ngày sau trận thắng knock-out Jake Paul ở Miami. Joshua ngồi trên chiếc Lexus trong đoàn xe hộ tống. Phương tiện này được cho là va chạm với một xe tải, dẫn đến thảm kịch.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Joshua xuất hiện tại hiện trường với trạng thái choáng váng và đau đớn, được đưa ra khỏi xe trước khi chuyển tới bệnh viện. Một người bạn thân của võ sĩ tiết lộ với báo chí Anh rằng Joshua "ổn nhưng bị sốc nặng", đồng thời thừa nhận đây là trải nghiệm cực kỳ ám ảnh: "Anthony may mắn thoát ra được, nhưng không phải ai cũng vậy. Đó là điều khiến cậu ấy rất đau lòng".

Người đại diện của Joshua xác nhận đội ngũ tại Anh đang khẩn trương tìm hiểu vụ việc. Eddie Hearn, người quảng bá của Joshua, cho biết ông thức dậy và nhận tin khi đang đi nghỉ cùng gia đình: "Chúng tôi chưa muốn suy đoán điều gì. Qua hình ảnh ban đầu, Anthony có vẻ ổn, nhưng cần chờ thông tin chính thức".

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn do Cục An toàn Giao thông Đường bộ Nigeria đăng tải.

Cảnh sát Nigeria đã mở cuộc điều tra. Ủy viên cảnh sát Lanre Ogunlowo xác nhận vụ tai nạn xảy ra và các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, trong khi nhà chức trách địa phương tiếp tục làm rõ số thương vong.

Sự cố khiến kế hoạch trở lại sàn đấu vào tháng 2 của Joshua bị đặt dấu hỏi, nhất là khi anh từng được nhắc đến như đối thủ tiềm năng của Tyson Fury vào năm 2026. Chỉ ít ngày trước đó, chính Jake Paul phải nhập viện sau khi bị Joshua đánh gãy hàm trong trận đấu tại Mỹ.