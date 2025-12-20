Jake Paul gãy xương hàm, bị cấm thượng đài

Jake Paul nhận án cấm thi đấu boxing trong thời hạn tối thiểu 60 ngày, sau khi bị Anthony Joshua hạ knock-out trong trận so găng tâm điểm diễn ra tại Miami (Mỹ) trưa 20/12.

Jake Paul bị gãy xương hàm sau khi thượng đài với Joshua.

Quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Thể thao bang Florida (FAC), đơn vị cấp phép và giám sát trận đấu. Theo quy định của FAC, mọi võ sĩ bị knock-out đều phải nghỉ thi đấu ít nhất 60 ngày để đảm bảo an toàn y tế. Trong trường hợp chấn thương được đánh giá là nghiêm trọng, thời gian cấm có thể kéo dài hơn.

Với Jake Paul, án phạt gần như là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi anh xác nhận bản thân bị gãy xương hàm. Jake Paul đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh kèm phim chụp X-quang cho thấy xương hàm của anh bị gãy ở hai vị trí.

Trước đó, trong những hiệp đầu, Jake Paul vẫn cho thấy sự linh hoạt khi di chuyển né đòn, khiến Anthony Joshua phải kiên nhẫn tiếp cận. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ cựu vô địch hạng nặng thế giới cuối cùng phát huy tác dụng. Ở hiệp 5, Paul hai lần bị đánh ngã, trước khi bị kock-out ở hiệp 6 sau cú đấm phải cực nặng của Joshua.

Chia sẻ ngay trên võ đài trong tình trạng miệng đầy máu, Jake Paul thừa nhận: "Tôi nghĩ là hàm mình bị gãy rồi, chắc chắn là gãy. Nhưng đó là một trận ăn đòn đúng nghĩa từ một trong những võ sĩ hay nhất từng thượng đài. Tôi yêu môn thể thao này và sẽ quay lại để giành một chiếc đai vô địch nào đó trong tương lai".

Anthony Joshua, dù giành chiến thắng knock-out, cũng phải tuân thủ quy định nghỉ bắt buộc 7 ngày.