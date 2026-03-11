Araujo nói 'không hiểu luật' khi Barcelona thủng lưới

Ronald Araujo cho rằng quyết định của trọng tài Marco Guida trong trận hòa trước Newcastle khiến anh không kịp trở lại vị trí phòng ngự, dẫn đến bàn mở tỷ số của đội chủ nhà.

Araujo trong trận hoà 1-1 trước Newcastle.

Trận hòa 1-1 giữa Barcelona và Newcastle United ở lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 11/3 không chỉ gây chú ý bởi bàn gỡ muộn của đội khách do công Lamine Yamal, mà còn bởi tranh cãi liên quan đến tình huống dẫn tới bàn thắng của Newcastle.

Khoảnh khắc mở tỷ số của đội bóng Anh xuất phát từ một tình huống khá đặc biệt liên quan đến Araujo. Trung vệ người Uruguay bị chuột rút và phải đứng ngoài sân trong lúc bóng đi hết đường biên. Khi bóng chuẩn bị được đưa trở lại cuộc chơi, Araujo cố gắng quay lại sân để kịp tham gia phòng ngự.

Tuy nhiên, theo lời Araujo, trọng tài người Italy, Marco Guida yêu cầu anh phải trở lại sân theo đúng quy định từ ngoài đường biên. Trong trạng thái thể lực không đảm bảo, trung vệ của Barcelona không thể kịp thời trở về vị trí ở khu vực phòng ngự.

Khoảng trống đó nhanh chóng bị Newcastle khai thác. Harvey Barnes tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ sân St James’ Park. Ngay sau tình huống này, Araujo rời sân và được thay ra.

Chia sẻ sau trận, hậu vệ của Barcelona tỏ rõ sự khó hiểu với quyết định của trọng tài. Anh nói: “Tôi không hiểu luật. Nếu tôi bị chuột rút, tôi có thể vào sân đứng thẳng hoặc thậm chí bò vào, nhưng trọng tài lại yêu cầu tôi ra ngoài lần nữa. Sau đó tôi không thể kịp trở lại vòng cấm”.

Dù vậy, Araujo cũng thừa nhận Barcelona chưa chơi đúng với đẳng cấp của mình trong phần lớn thời gian trận đấu. Trung vệ người Uruguay cho rằng đội bóng xứ Catalonia cần rút kinh nghiệm từ màn trình diễn tại St James’ Park.

“Tôi hài lòng vì chúng tôi đã gỡ hòa ở cuối trận, nhưng Barcelona chưa chơi ở mức độ mà chúng tôi mong muốn”, Araujo nói.

Cầu thủ này cũng nhấn mạnh Barcelona sẽ có lợi thế khi trở lại sân nhà ở trận lượt về. Theo Araujo, đội bóng của anh cần kiểm soát bóng tốt hơn và gây sức ép nhiều hơn lên đối thủ.

“Chúng tôi sẽ chơi trận lượt về trên sân nhà trước các cổ động viên của mình. Đó sẽ là một trận đấu lớn. Newcastle là đối thủ mạnh và bầu không khí tại sân của họ rất khó chịu, vì vậy đây là trận đấu không hề dễ dàng”, anh chia sẻ.

Kết quả hòa 1-1 khiến cục diện cặp đấu vẫn rộng mở. Trận lượt về trên sân Barcelona vào tuần tới sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết Champions League.