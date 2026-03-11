Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi chiến thuật sau bàn gỡ của Barcelona

  • Thứ tư, 11/3/2026 09:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Newcastle để Barcelona gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ khiến giới chuyên môn tranh luận gay gắt về việc đội bóng của HLV Eddie Howe nên tiếp tục tấn công hay bảo vệ lợi thế.

Yamal ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Barca gỡ hoà.

Rạng sáng 11/3, trận hòa 1-1 giữa Newcastle United và Barcelona ở lượt đi vòng 16 đội Champions League để lại dư âm lớn, đặc biệt sau bàn gỡ ở phút bù giờ của đội khách. Tình huống dẫn tới bàn thua khiến giới bình luận tại Anh nổ ra tranh luận gay gắt về cách tiếp cận chiến thuật của Newcastle trong những phút cuối.

Cựu tiền đạo Alan Shearer cho rằng đội chủ nhà mắc sai lầm khi vẫn tiếp tục dâng cao tìm bàn thắng thứ hai thay vì bảo vệ lợi thế mong manh.

Theo Shearer, Newcastle đáng lẽ nên tập trung phòng ngự sau khi dẫn bàn, bởi mang lợi thế 1-0 tới trận lượt về tại Camp Nou sẽ giúp họ có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, Wayne Rooney lại có góc nhìn trái ngược.

"Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ Newcastle nên tiếp tục tấn công. Tỷ số 1-0 là tốt, nhưng nếu ghi được bàn thứ hai thì lợi thế sẽ lớn hơn nhiều", Rooney giải thích.

Cựu đội trưởng Manchester United cho rằng Newcastle đã chơi rất tốt và việc tiếp tục tấn công là lựa chọn hợp lý.

Rooney nhấn mạnh rằng ở đẳng cấp Champions League, nếu không tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt, đối thủ luôn có khả năng trừng phạt. Theo ông, Newcastle thiếu một chút chính xác trong những pha xử lý cuối cùng trước khung thành Barcelona.

Dù vậy, Rooney cũng khẳng định màn trình diễn tại St James’ Park cho thấy Newcastle đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu Âu.

Sau trận hòa đáng tiếc, Newcastle sẽ phải làm khách trên sân Barcelona ở trận lượt về vào giữa tuần tới. Kết quả tại Anh khiến cục diện cặp đấu vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ, nhưng bàn thua ở phút bù giờ chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một bước ngoặt gây tranh cãi.

Đào Trần

Newcastle Alan Shearer St James Barcelona Newcastle United Wayne Rooney Champions League

