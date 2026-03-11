HLV Sanfrecce gọi vụ cầu thủ Malaysia ra sân là 'trò đùa'

Trước trận lượt về tứ kết AFC Champions League Elite, HLV Bartosch Gaul của Sanfrecce Hiroshima bày tỏ sự khó hiểu về việc ba cầu thủ Johor Darul Ta'zim (JDT) từng được phép thi đấu ở lượt đi dù đang vướng án kỷ luật.

HLV Sanfrecce gọi vụ cầu thủ Malaysia được đá ở AFC là 'trò đùa'.

Sanfrecce sẽ tiếp đón JDT trên sân Edion Peace Wing Hiroshima với nhiệm vụ lật ngược thất bại 1-3 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, ở trận đấu này, đội bóng Nhật Bản sẽ không phải đối mặt với João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazábal.

Ba cầu thủ nói trên nằm trong nhóm bảy người liên quan đến bê bối sử dụng giấy tờ giả để nhập quốc tịch Malaysia. Vụ việc khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị điều tra, còn các cầu thủ phải đối mặt với án kỷ luật từ FIFA.

Ban đầu, FIFA ra án treo giò 12 tháng với cả bảy cầu thủ. Sau khi FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), án phạt được giữ nguyên một phần. Theo quyết định mới nhất, họ không được phép thi đấu các trận chính thức nhưng vẫn có thể tập luyện cùng CLB.

Tuy nhiên, trước khi có phán quyết cuối cùng, CAS từng tạm hoãn thi hành án. Quyết định này giúp một số cầu thủ kịp góp mặt trong các trận đấu quan trọng của JDT.

Ở lượt đi tứ kết gặp Sanfrecce tuần trước, Figueiredo đá chính trong chiến thắng 3-1 của JDT. Irazábal ngồi dự bị nhưng không được sử dụng, còn Hevel không có tên trong danh sách đăng ký.

Trước đó, cả ba cũng góp mặt trong chiến thắng 1-0 của JDT trước Vissel Kobe, kết quả giúp đội bóng Malaysia giành quyền vào vòng knock-out.

Những diễn biến này khiến HLV Gaul tỏ ra khó hiểu khi được hỏi trước trận lượt về.

“Tôi biết câu hỏi này sẽ xuất hiện”, ông nói với ESPN. “Đó là câu hỏi thú vị nhưng cũng mang nhiều cảm xúc với tôi. Tuy nhiên, đây không phải điều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”.

Nhà cầm quân người Đức cho rằng quyết định cho các cầu thủ thi đấu trong thời gian chờ phán quyết là điều khó chấp nhận.

“Với tôi, điều đó giống như một trò đùa”, Gaul nói. “Nếu đã có vi phạm quy định thì cần có một quyết định rõ ràng. Tôi thích những quyết định minh bạch. Nhưng trong trường hợp này, mọi thứ không thật sự rõ ràng và tôi không thể hiểu hoàn toàn”.

Dù vậy, Gaul khẳng định Sanfrecce không muốn bị cuốn vào tranh cãi. Theo ông, cách tốt nhất để trả lời mọi vấn đề là kết quả trên sân.

“Điều quan trọng với chúng tôi là đội bóng và cách để giành chiến thắng”, ông nói. “Đó là thứ chúng tôi có thể kiểm soát. Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào trận đấu”.